[SPOILER] Fotos de bastidores revelam novos personagens de revival de ‘Sex and The City’

Mesmo sem data de estreia, sabemos que o revival de ‘Sex and The City’ está em fase de produção. ‘Sex and The City: And Just Like That’ terá 10 episódios e a trama se passará em Nova York em plena pandemia. Três das protagonistas estarão de volta: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

Novas fotos dos bastidores do set de filmagens comprovam a existência de pelo menos três novos personagens. As duas filhas de Charlotte York (Kristin Davis), que apareceram como crianças nos filmes de 2008 e 2010 cresceram. Nos cliques, é possível ver as atrizes filmando ao lado de Kristin Davis e Evan Handler, que interpreta o marido de Charlotte, Harry Goldenblatt. No final da série de 2004, Charlotte e Harry adotaram uma menina chamada Lily, da China. No filme ‘Sex and the City’ de 2008, é revelado que o casal também tem uma menina biológica chamada Rose.

And just like that… Charlotte and Miranda are parents to Gen-Z teens: https://t.co/MROO9zc2U4 pic.twitter.com/mw0jSMbg36 — W Magazine (@wmag) July 26, 2021

Mas as filhas de Charlotte e Harry não são os únicos personagens da nova geração. O filho de Miranda (Cynthia Nixon) e Steve (David Eigenberg), Brady, também estará na trama.

Leia mais sobre filmes e séries:

As filmagens do revival começaram oficialmente no início deste mês, de acordo com informações divulgadas pelo Entertainment Weekly, com a maioria dos membros do elenco original definidos para reprisar seus papéis icônicos, incluindo Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Stanford Blatch, interpretado por Wille Garson, e Anthony Marentino, vivido pelo ator Mario Cantone, também estarão no elenco. Também foi confirmado que Chris Noth, que interpretou o principal interesse amoroso de Carrie, Mr. Big, retornará para reprisar seu papel.