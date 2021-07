Porta-voz do príncipe Harry desmente Daily Mail e diz que notícia publicada é fake news

Sem maiores detalhes, o porta-voz do príncipe Harry desmentiu a reportagem publicada pelo Daily Mail que indicava um contrato milionário para a autobiografia de Harry e um vídeo a ser publicado após a morte da Rainha.

Após a divulgação de uma reportagem do Daily Mail informando que o príncipe Harry havia assinado “um lucrativo contrato de quatro livros, com o segundo vencido somente após a morte da Rainha” foi desmentida pelo porta-voz do duque de Sussex.

Segundo a reportagem, publicada em 26 de julho, fontes não identificadas disseram ao jornal que o duque de Sussex teria fechado um contrato inicial de 18 milhões de libras esterlinas e esse valor final chegaria a 29 milhões de libras esterlinas. Segundo a publicação, Harry teria fechado com a editora Penguin Random House sua autobiografia, que tem lançamento previsto no próximo ano, e um segundo livro que deve ser lançado após a morte da Rainha.

Além disso, o contrato prevê um livro sobre bem-estar, escrito por Meghan Markle, e um quarto livro de Harry, com temática e data de publicação ainda indefinidas. Segundo o Daily Mail, Harry teria liderado as negociações de Montecito, onde reside atualmente, e as editoras participaram de uma espécie de leilão do projeto de livros por videochamada.

Sem muitos detalhes, o porta-voz do Príncipe Harry afirmou à People que a notícia divulgada pelo Daily Mail é fake news e qualificou de imprecisas as informações apresentadas pelo jornal.