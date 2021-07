[HORROR] Atriz do original estará em sequência de ‘O Exorcista’

Chris MacNeil era a mãe da menina Regan (Linda Blair) que fica possuída no longa de 1973.

A atriz Ellen Burstyn, que interpretou o papel de Chris MacNeil, vai reviver sua personagem na sequência de ‘O Exorcista’, que será produzida pela BlumHouse. Chris MacNeil era a mãe da menina Regan (Linda Blair) que fica possuída no longa de 1973.

O anúncio da presença de Ellen no elenco foi feito pelos produtores do novo longa, que pretende ser uma franquia, com o primeiro filme estreando em 13 de outubro de 2023. A sequência será estrelada por Leslie Odom Jr. (Hamilton) e dirigida por David Gordon Green (‘Halloween de 2018’ e ‘Halloween Kills’). O filme é resultado de uma parceria entre Universal, Peacock, Blumhouse e Morgan Creek.

Por outro lado, Linda Blair escreveu no Twitter: “A todos os meus fãs que estão perguntando sobre meu envolvimento na reinicialização do novo Exorcista, até o momento não houve nenhuma discussão sobre eu participar ou reprisar meu papel. Desejo a todos os melhores envolvidos e eu agradeço a lealdade e paixão que os fãs têm por ‘O Exorcista’ e por minha personagem”.

Leia mais sobre filmes e séries:

Assim como fez com a franquia ‘Halloween’, Jason Blum quer recriar o universo de ‘O Exorcista’ e já escalou o diretor, será David Gordon Green, de ‘Halloween’ (2018) e das próximas produções ‘Halloween Kills’ (2021) e ‘Halloween Ends’ (2022).

“Será como a sequência de Halloween de David”, disse Jason Blum em entrevista ao Den of Geek. “Acho que vai surpreender agradavelmente todos os céticos por aí. Tínhamos muitos céticos sobre o Halloween e David os transformou, e acho que ele vai mudar isso com ‘O Exorcista’”.

Um reboot se diferencia de um remake, este último é a mesma história gravada novamente. Um reboot, por sua vez, é quando uma série ou filme ganha uma história nova, que não necessariamente é totalmente fiel à história inicial. Há novos atores, outras tramas e inclusive cenários, mas há algum mínimo fio condutor que a conecta à história inicial.