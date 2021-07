Emoção nas olimpíadas: Mãe de Rebeca Andrade fala das dificuldades da filha no ‘Encontro’

Mãe que é mãe se emociona com cada conquista de seu filho. Agora, imagina a emoção de Dona Rosa, a mãe da ginasta Rebeca Andrade, que ganhou uma medalha de prata na final individual geral feminina da ginástica artística.

Mesmo sem conseguir falar com sua filha depois da vitória na Olimpíada de Tóquio, dona Rosa esteve no “Encontro” (TV Globo) e comentou que “o coração bateu acelerado a cada movimento de Rebeca, e para manter a serenidade, uma das características da atleta, Rosa se firmou na fé”.

“Não consegui falar com a minha filha após a conquista da medalha. Mas, assim que ela ganhou, mandei um áudio emocionado. Mas ainda não nos falamos”, relatou.

Sempre com um sorriso enorme, a mãe coruja deixou escapar que durante a competição não pensou em nada, mas com a vitória de Renata Andrade um filme sobre as dificuldades iniciais da atleta passou em sua mente.

“Recordo da Rebeca aos 3 anos dando estrelinha sem mão. Vieram à mente também os obstáculos que tivemos que enfrentar e que conseguimos”, disse dona Rosa para Patrícia Poeta, que está comandando o “Encontro” durante as férias de Fátima Bernardes.

A ex-ginasta Daiane dos Santos também participou do Encontro desta quinta (29) e aproveitou o momento para agradecer o apoio dado por Dona Rosa. “Muito obrigada, dona Rosa, a senhora segurou firme e manteve a Rebeca na ginástica mesmo após três cirurgias”.

Muito feliz, a mãe de Rebeca Andrade contou que quando a filha pensava em desistir de tudo ela falava para continuar e soltou: “Ainda bem que ela seguiu os meus conselhos e trouxe a medalha. É uma prata com sabor de ouro”.

Além de parabenizar dona Rosa, Daiane teve o papel de segurar a pauta sobre a ginástica olímpica, já que o link com a mãe de Rebeca Andrade caiu diversas vezes, interrompendo a emocionante entrevista, que foi realizada por videoconferência, por causa da pandemia.