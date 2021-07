Olha o Golpe: Cora chantageia José Alfredo mais uma vez, em ‘Império’

A relação entre José Alfredo (Alexandre Nero) e Cora (Drica Moraes) nunca foi a melhor. Mas ao longo de “Império” ela está cada vez mais tóxica, já que frequentemente os personagens andam perdendo os modos.

No capítulo desta quinta-feira (29), a tia de Cristina (Leandra Leal) irá procurar o Comendador para fazer mais uma chantagem para tentar arrancar dinheiro do magnata.

Divulgação/TV Globo

Já Cristina será surpreendida por José Alfredo, que revelará já saber o resultado do DNA.

Em outro momento, Beatriz (Suzy Rêgo) e Cláudio (José Mayer) vão encontrar Leonardo (Klebber Toledo) morando na rua. Eles ficam impressionados com a situação do jovem e Beatriz dispara: “Meu Deus, é o Leonardo. O que aconteceu com ele?”, choca-se Beatriz.

Ao se deparar com a situação, Beatriz tentará correr atrás do ex-amante de seu marido, mas Leo fugirá.

Divulgação/TV Globo

Confira abaixo o resumo de “Império”:

Quinta-feira: 29/07

Enrico dá um celular para um dos cozinheiros da equipe de Vicente. Ismael conta que José Alfredo está na casa de Cora e Xana avisa a Cristina. Cora faz uma nova proposta para José Alfredo. Orville convence Salvador a deixá-lo vender seus quadros. Maria Marta marca um encontro com Maurílio. Elivaldo, Tuane e Victor chegam à joalheria Império. Cláudio e Beatriz veem Leonardo vivendo na rua e descobrem que Amanda está tentando ajudá-lo. José Alfredo pede para se encontrar com Cristina. Téo decide procurar Maurílio no restaurante de Vicente. José Alfredo avisa a Cristina que sabe o resultado do exame de DNA. Maria Clara avisa a João Lucas que José Alfredo está conversando com Cristina. Amanda não gosta de saber que José Pedro vai dormir com Danielle no hotel. Maria Ísis expulsa um paparazzi que tenta fotografar Maria Marta.

LEIA MAIS:

Sexta-feira: 30/07

José Alfredo pede para Cristina ficar em seu lugar na empresa, caso algo lhe aconteça. Téo chega ao restaurante para falar com Maurílio e Maria Marta flagra os dois juntos. Reginaldo revela a Jairo que descobriu seu segredo. Cardoso segue Jairo até o local de encontro com Cora, e ela se finge de vítima ao vê-lo para fugir do cúmplice. Maurílio pede Maria Marta em casamento. José Alfredo provoca Maurílio ao ouvir o pedido de casamento para Maria Marta. Ismael e Lorraine afirmam ter visto Cora e Jairo juntos. Tuane pensa em voltar a morar com Elivaldo. Cardoso ameaça Jairo para conseguir o diamante rosa. José Alfredo passa a noite com Maria Ísis. Enrico orienta Felipe a sabotar Vicente. Magnólia tenta se reconciliar com Maria Ísis.

Sábado: 31/07

Maria Marta e João Lucas vão a um coquetel em homenagem a Maria Clara. Beatriz vê Leonardo pedindo dinheiro na rua. Vicente convida Cristina para ir a seu restaurante. Antoninho pede que Arnoldão convença Juliane a aceitar seus serviços de personal training. Beatriz decide marcar um encontro com Amanda para falar sobre Leonardo. Josué avisa a Cora que José Alfredo se encontrará com ela em um hotel. Magnólia diz a José Alfredo que o filho que Maria Ísis perdeu era de João Lucas. Magnólia afirma a José Alfredo que Maria Ísis tentou lhe aplicar um golpe. Maria Ísis não consegue falar com José Alfredo. Maria Clara ironiza o comportamento de Cristina. Juliane decide aceitar a ajuda de Arnoldão.