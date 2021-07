Confira o resumo da novela “Malhação Sonhos”

Exibida pela TV Globo entre 2014 e 2015, “Malhação Sonhos” é a 22ª temporada da novela teen.

A trama, escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, traz de volta a academia, que era um dos principais itens de sucesso nas temporadas iniciais da novela, e por recuperar a audiência perdida na temporada anterior.

A novela reúne Arthur Aguiar, Bruna Hamú, Isabella Santoni, Rafael Vitti, Felipe Simas, Anajú Dorigon, Jeniffer Nascimento e Manu Gavassi nos papéis principais.

LEIA MAIS:

Confira abaixo o resumo da trama dos próximos dias.

Quinta-feira: 29/07

Henrique impressiona os jurados e ganha o papel de Romeu. René e Dandara parabenizam João. Bianca conta para Henrique que reatou o namoro com Duca. Gael apoia Duca. Jeff parte para Joaçaba. Heideguer comemora a reaproximação entre Henrique e Bianca. Duca afirma que apoiará a carreira de Bianca. King avisa a Simplício que o esquema dos dois foi descoberto pela polícia, e o bandido se preocupa com a família. Karina lê um texto de Pedro sobre a primeira vez dos dois e se enfurece com o namorado. Duca e Gael descobrem que Henrique é filho de Heideguer.

Sexta-feira: 30/07

Gael avisa a Duca para evitar confusão com Henrique. Policiais chegam para revistar a casa de Bete. Pedro se desculpa com Karina por sua redação. Bete é levada para a delegacia, e Simplício a observa de longe. Simplício liga para Sol, avisando que precisará fugir novamente. Wallace revela a Sol que Bete foi presa, e Gael os leva à delegacia. Heideguer afirma que cuidará do caso de Bete. Wallace consola Sol. BB confessa a Bianca que sente ciúmes de Wallace e Sol. A turma da Galera da Ribalta vai até a casa de Sol.