Com Covid-19, Claudete Troiano é afastada do ‘Vou te Contar’

Claudete Troiano testou positivo para a Covid-19 e está afastada do “Vou te Contar” (RedeTV!). Vacinada, a comunicadora não apresenta os sintomas graves da doença.

Por precaução e seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, a emissora de São Paulo também afastou toda a equipe da atração matinal.

Muito frequente nas redes sociais, Claudete não se pronunciou sobre o assunto. Mas a RedeTV! divulgou uma nota confirmando o caso.

Confira a nota enviada pela RedeTV!

“A RedeTV! informa que a apresentadora Claudete Troiano testou positivo para Covid-19 na tarde desta quinta-feira (29), sendo prontamente afastada de suas atividades na emissora. Claudete está assintomática e monitorada, recuperando-se em casa.

O programa ‘Vou Te Contar’ exibido hoje (*29) assim como o desta sexta-feira (30) foram edições especiais previamente gravadas.

Após o diagnóstico da apresentadora, toda a equipe da atração foi imediatamente afastada e será testada. A RedeTV! permanece seguindo as recomendações das autoridades de saúde e intensificando os protocolos de prevenção e combate à Covid-19.

LEIA MAIS:

Programas especiais em João Pessoa

Na Paraíba, o “Vou Te Contar” desta sexta mostrará a cultura, gastronomia e as belezas naturais de João Pessoa, a terceira cidade mais antiga do Brasil.

Mesmo fora do estúdio, a cozinha do programa de variedades não para, então, nesta edição especial, Claudete Troiano vai experimentar pratos típicos da capital paraibana, como o ‘Rubacão’, preparado com feijão verde e arroz da terra, e o doce ‘Cartola’, que leva banana e queijo manteiga ou coalho.

O programa especial em João Pessoa será exibido nesta sexta-feira (30), às 10h45, na RedeTV!.