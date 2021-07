Ator Freddie Highmore estava prestes a dizer não ao personagem Shaun Murphy de The Good Doctor; saiba o motivo

A série médica The Good Doctor se tornou um grande sucesso internacional. A produção já conta com 4 temporadas, e a quinta vai ser lançada ainda este ano, para a alegria dos fãs.

Rapidamente Shaun e o resto da equipe médica do hospital fictício embolsaram os espectadores com seus enredos pessoais e os casos médicos que são apresentados a eles em cada episódio.

O jovem ator Freddie Highmore trabalhou muito desde o início para fornecer a melhor interpretação possível do personagem estrela da série.

No entanto, algo que muitos não sabiam, é que Highmore esteve prestes a recusar o novo trabalho, como detalhado pelo site SensaCine.

Como o próprio Highmore explicou em uma entrevista ao site AdWeek, quando recebeu a oferta para interpretar Shaun, ele teve muitas dúvidas.

Ator Freddie Highmore estava prestes a dizer não ao personagem Shaun Murphy de The Good Doctor

Naquela época, ele se aproximava da reta final de Bates Motel, em que havia trabalhado de 2013 a 2017.

Para Highmore, uma tarefa importante quando você quer ser um ator é, sem dúvida, aprender a escolher os projetos dos quais deseja fazer parte, especialmente quando uma má escolha “pode ​​levar você a ter que fazer algo que você não quer fazer.”

No entanto, após uma conversa com o criador da série David Shore, que o convenceu do “maravilhoso” projeto que estava diante de seus olhos, Freddie percebeu que fazer The Good Doctor foi a decisão certa.

Ele tomou a decisão de aceitar, mesmo sabendo que dificilmente teria tempo para descansar um pouco da exaustiva tarefa de se despedir do Bates Motel em sua última temporada.

Como detalhado pelo site SensaCine, na verdade, o ator britânico só teve três dias de folga entre uma filmagem e outra.

E com todo o esforço, percebemos o grande sucesso da produção, que terá uma nova temporada no dia 27 de setembro deste ano.

Com informações do site SensaCine

LEIA TAMBÉM: