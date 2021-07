Reveladas fotos inéditas dos cômodos privados de Lady Di

Uma conta no Instagram revelou o interior das casas deslumbrantes da Princesa de Gales, seus quartos privados, dando aos fãs reais uma visão dos lugares em que ela se hospedou e viveu.

A princesa Diana viveu em várias propriedades bonitas ao longo de sua vida, desde a casa de sua infância, a Althorp House, onde seu irmão Charles Spencer ainda reside, até seu apartamento no Palácio de Kensington, que ela dividiu com seu marido, o príncipe Charles e dois filhos pequenos, o príncipe William e o príncipe Harry.



A primeira mostra foto seu quarto na casa de sua família, na Althorp House em Northamptonshire. O dormitório era decorado com paredes cor de vinho e tinha uma cama de dossel, uma lareira branca e um enorme espelho e um lustre. A propriedade agora pertence e é ocupada por seu irmão Charles Spencer.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

A seguinte foto revela o quarto de Diana que ela dividiu com o príncipe Charles durante o cruzeiro de lua de mel no Royal Yacht Britannia em Gibraltar. Apresentava paredes brancas e uma grande cama de aço com roupa de cama branca.

Diana também tinha um quarto normal no Royal Yacht Britannia, que ela usava para suas estadias habituais no barco. Possui paredes creme e duas janelas com cortinas florais. Há duas mesinhas de cabeceira, em uma das quais Diana mantinha uma foto emoldurada dela e do príncipe Charles.

Diana mudou-se para os apartamentos 8 e 9 no Palácio de Kensington com o príncipe Charles depois que o casal se casou. Ela manteve várias fotos emolduradas dela e de seus filhos, o Príncipe William e o Príncipe Harry, penduradas em uma parede.

Ela também tinha um sofá amarelo com várias pelúcias que, sem dúvida, eram para seus filhos. Diana se arrumou em seu quarto com uma penteadeira na janela. Apresentava tampo de vidro com duas lâmpadas laterais, espelho oval e cadeira de madeira. Ela também exibiu ainda mais retratos de seus filhos em uma parede, bem como outras peças de arte. As janelas tinham cortinas verdes e florais.