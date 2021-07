“Ele acha que tem uma vida útil limitada”, disse amigo do príncipe Harry

Segundo especialistas, a família Real mantém um certo receio quanto ao conteúdo do livro do príncipe e agora seus amigos comentam o que estão achando de tudo isso.

“Harry sempre teve pressa em causar um ‘impacto’, porque ele acha que tem uma vida útil limitada antes que o público queira ouvir mais de George e seus irmãos e ele teme que depois disso, ele se transforme em seu tio”, disse um dos ex-amigos de Harry ao The Sun. Segundo o tablóide britânico, os colegas de Harry nas Forças Armadas também expressaram preocupação sobre o que ele poderia escrever sobre eles. Um velho amigo disse ao Daily Mail que “há o medo de que ele revele detalhes de sua juventude hedonista, que alguns temem que possam causar estragos em suas carreiras e vidas pessoais”.

Uma fonte também acrescentou: “Se Harry criticar qualquer um de seus antigos colegas de escola e militares em seu novo livro, eles se comprometeram a romper as fileiras para contar sua história”. Essa decisão aparentemente veio como “e-mails amigáveis ​​ficaram sem resposta, o que não inspirou muita confiança”.

Até agora, tudo o que o príncipe Harry disse sobre seu livro é: “Não estou escrevendo isso como o príncipe que nasci, mas como o homem que me tornei. Já usei muitos chapéus ao longo dos anos, tanto literal quanto figurativamente, e minha esperança é que, ao contar minha história, os altos e baixos, os erros, as lições aprendidas – posso ajudar a mostrar que não importa de onde viemos, temos mais em comum do que pensamos. Sou profundamente grato pela oportunidade de compartilhar o que aprendi ao longo da minha vida até agora e animado para as pessoas lerem um relato em primeira mão da minha vida que seja preciso e totalmente verdadeiro”.

O livro tem previsão para ser lançado em 2022.