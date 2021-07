A Warner Bros. pode estar desenvolvendo novo filme de Superman com Henry Cavill

Roteirista de ‘Homem de Aço’ de 2013 disse que uma sequência pode estar em avaliação e deve trazer Henry Cavill no papel principal novamente.

O roteirista de ‘Homem de Aço’ David S. Goyer revelou ao The Hollywood Reporter que uma continuação do filme de 2013 pode estar no horizonte da Warner Bros. “Uma sequência pode estar em andamento com Cavill a bordo. Não estou envolvido nisso agora, eu me afastei quase inteiramente de projetos relacionados a quadrinhos além de ‘Sandman’, que eu realmente não categorizo ​​como parte do universo DC normal”, disse Goyer.

Para quem não lembra, Zack Snyder dirigiu o longa ‘Homem de Aço’ de 2013, com Henry Cavill no papel principal. Porém o suicídio da filha do diretor fez com que ele abandonasse os trabalhos com a DC e repassasse o trabalho de dirigir ‘Liga da Justiça’ (2017) para o diretor Joss Whedon, o mesmo que se envolveu em escândalos de trabalho envolvendo assédio moral contra os astros do filme, um deles foi Gal Gadot.

Porém, ‘Liga da Justiça’ de 2017 não conquistou a crítica e Zack Snyder convenceu a Warner a refazer o filme. Lançado em 2021, o ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ foi lançado no HBO Max em plena pandemia, alcançando boas críticas e finalizando o chamado “snyderverso” (o universo da DC criado por Zack Snyder).

Em março deste ano, a presidente e CEO da Warner Bros. Ann Sarnoff anunciou que o “snyderverso” está morto. De acordo com Sarnoff, a ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’ foi uma despedida afetuosa e não um novo começo. “Queríamos dar a Zack a oportunidade de completar sua visão em um filme de quatro horas, o que é impossível de fazer nos cinemas. Estamos felizes por termos a HBO Max para liberar a corda por assim dizer e permitir que os fãs vejam todas as quatro horas da visão de Zack”.