Enquanto alguns fãs se preparam para a 5ª temporada de The Good Doctor, que estreará na ABC, muitos estão se perguntando se haverá algum tipo de salto de alguns meses na história.

Do lado de fora da produção, olhando para dentro, parece que a série pode estar considerando seriamente algo assim, pois vai ajudar a superar a dor inicial que Claire (Antonia Thomas) se foi.

Também dará ao Dr. Mateo (Osvaldo Benavides) a oportunidade de se adaptar mais, já que ele é uma parte importante da próxima temporada, como detalhado pelo site Vader.news.

Além disso, daria a Shaun (Freddie Highmore) e Lea (Paige Spara) tempo para começar a planejar seu casamento, que deve ser um dos maiores obstáculos da próxima temporada.

Como detalhado, o site especializado acredita que isso é possível. Olhando para todas as possibilidades na história do The Good Doctor, a única grande desvantagem para um salto em frente agora é perder parte do relacionamento de Morgan e Park.

The Good Doctor: se espera um salto de tempo com muitas novidades no começo da 5ª temporada

Com isso em mente, os fãs devem pensar que começarão a seguir em frente como um casal real. Não ser capaz de ver tudo isso será um pouco chato para os espectadores quando considerar tudo.

Com isso em mente, muitos imaginam que haverá mais vazamentos sobre o que está por vir na nova edição.

Com informações do site Vader.news

LEIA TAMBÉM: