‘Reality Ilha Record’ garante a vice-liderança na estreia

O primeiro episódio do “Ilha Record”, reality show apresentado por Sabrina Sato, estreou com uma boa audiência, melhorando o ibope e deixando a Record TV na vice-liderança.

No ar a partir das 22h45, o programa registrou 8,0 pontos, com pico de 10 pontos, de média no Ibope da Grande São Paulo, superando quase toda a audiência do Power Couple Brasil 5, reality exibido anteriormente pela emissora.

No primeiro dia, o público conheceu os 13 exploradores, que foram divididos em dois times. Mas o que todos querem ver mesmo é o suposto envolvimento de Pyong e Antonela.