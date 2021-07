Netflix confirma a data de estreia da 6ª temporada ‘Lúcifer’

Nós mal nos recuperamos da segunda parte da 5ª temporada de ‘Lúcifer’ e a Netflix já confirmou a data de estreia da 6ª temporada: 10 de setembro. Os fãs da série já podem começar a contagem regressiva e esperar os últimos episódios para se despedirem do demônio mais carismático da TV.

Para quem não lembra, ‘Lúcifer’ chegou a ser cancelada pela Fox, após as três primeiras temporadas, mas foi salva pela Netflix, que viu potencial na trama, além da repercussão obtida nas redes sociais, com um grande número de pedidos para que a série não acabasse tão cedo. No entanto, a gigante do streaming tinha a ideia de encerrá-la nesta quinta temporada, o que acabou não ocorrendo, e, para alívio de todos, ‘Lúcifer’ teve uma sobrevida e chegou a esta que, sim, será a derradeira temporada.

Leia mais sobre séries e filmes:

Na última semana, o ator que vive o personagem principal, Tom Ellis divulgou um post revelador sobre o clima da próxima temporada. Ele escreveu no Instagram: “Boas notícias estão a caminho”. Na foto vemos o ator no papel de Lúcifer posando elegantemente ao lado de um DeLorean novo, um modelo icônico que sempre associamos à trilogia de ficção científica ‘De Volta para o Futuro’. O que pode ser a dica de uma possível viagem no tempo na sexta temporada de ‘Lúcifer’.

Criada por Tom Kapinos e baseada em personagem que integra os quadrinhos The Sandman, de Neil Gaiman, ‘Lúcifer’ conta a história do diabo que, não aguentando mais ficar tomando conta do inferno, decide largar o posto e fixar residência em Los Angeles. Na Terra, ele inicia uma nova vida como dono de uma boate, onde toca piano, bebe, briga e seduz todos com seu charme infernal.

Aqui entre os humanos, o diabo assume o nome de Lucifer Morningstar (Ellis) e vai integrar uma divisão da polícia, como consultor, na qual ajudará a resolver os mais variados crimes. E é aí que conhece a detetive Chloe Decker (Lauren German), responsável por colocar sentimentos nesse anjo caído, o que complicará a estada dele por aqui.

Nesta sexta temporada, a trama terá dez episódios, que contarão com o mesmo elenco principal dos anteriores. Além de Tom Ellis, o nosso Lucifer, e Lauren German (Decker), teremos Lesley-Ann Brandt (Maze), Rachael Harris (Linda), Scarlett Estevez (Trixie) DB Woodside (Amenadiel) e Aimee Garcia (Ella).

A Netflix divulgou também a listagem dos episódios da nova temporada.

1 – Nothing Ever Changes Around Here

2 – Buckets of Baggage

3 – Yabba Dabba Do Me

4 – Pin the Tail on the Baddie

5 – The Murder of Lucifer Morningstar

6 – A Lot Dirtier Than That

7 – My Best Fiend

8 – Save The Devil, Save The World

9 – Goodbye, Lucifer

10 – Partners ‘Til the End