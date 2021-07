Famosos se despedem de Orlando Drummond, o eterno Seu Peru

O ator e dublador Orlando Drummond, famoso por interpretar o icônico Seu Peru, da “Escolinha do Professor Raimundo”, morreu aos 101 anos, nesta terça-feira (27).

Os famosos usaram as redes sociais para homenagear o veterano humorista, que é um dos grandes talentos da televisão brasileira.

Marcos Caruso, que também interpretou o Seu Peru na “Escolinha do Professor Raimundo”, de 2015 a 2020, postou: “Obrigado Orlando Drummond, pela tua arte e pelo teu exemplo de 101 anos de vida lúcida e plena energia!”.

Vale lembrar que durante a o humorístico da TV Globo, em 2019, as duas versões do Seu Peru tiveram um encontro que emocionou todo o elenco.

Confira abaixo outras mensagens deixadas nas redes:

Miguel Falabella: “Querido Orlando, receba essa derradeira homenagem deste fã que cresceu acalentado por sua voz plena de magia e personagens. O Brasil com certeza vai-lhe guardar no coração. Descanse guerreiro! Vamos guardar sua lembrança!”

Falcão: “Morreu o grande Orlando Drummond. Adeus Seu Peru… E também Alf, Popeye, Scooby-Doo, Bionicão, Gargamel.

A jornalista Marina Andrade, sobrinha-neta do ator, lamentou a morte no Twitter. “Valeu cada segundo, da minha infância ao último papo nos 100 anos. Tio Orlando forjou o meu humor. Descansa depois de muita luta. Mandem muito amor para Glória, minha tia-avó e esposa de Drummond, filhos Orlandinho e Lenita e os tantos netos e bisnetos”, escreveu ela.



LEIA TAMBÉM:

Patrícia Pillar: “Só podemos agradecer a Orlando Drummond pelos 101 anos de vida, encantando e alegrando o Brasil com seus personagens. Que siga em paz e que sua família tenha conforto nesse momento”.

Marcelo Adnet: “São tantos Orlandos. Agora és imortal, Orlando Drummond!”

Matheus Solano: “Muito, muito, muito grato por sua passagem por este planeta!”

Marcos Veras:: “Respeito, admiração e meu muito obrigado, Seu Orlando!”

Bruno Mazzeo: “Viva Drummond! Dos grandes. Salva de palmas.”

Evandro Mesquita: “Orlando Drummond, mais uma estrela brilhante no céu. Obrigado por tanto e tanta alegria.”

Danielle Winits: “Hoje nos despedimos dessa estrela que nos marcou com a sua voz e sua arte! Obrigada, Seu Peru, por tudo.”

Maria Clara Gueiros: “Todos os aplausos pra Orlando Drummond. Uma unanimidade na vida e na Arte. Descansa em paz, que o seu dever aqui foi brilhantemente cumprido.”

Hugo Boemer: “Um dos maiores dubladores do mundo, Orlando Drummond se despediu hoje. Eterno Scooby-doo, Alf e Popeye pra sempre na nossa memória e inspiração pra todos nós.”Fabiana Karla: “Ah, tô triste… ‘Tô porraqui’. Perdi meu colega de escola… Ainda bem que tivemos tempo de te homenagear e te dizer o quanto você é incrível! O céu ganhou uma linda estrela que abrilhantou a terra e que brilha agora no céu! Que vida linda! 101 anos!! Emprestou sua voz para personagens que serão inesquecíveis: Popeye, Scooby-Doo, Alf, o Vingador… Fica a gratidão, o prazer de ter te conhecido e as lembranças de momentos lindos como esse na Escolinha. Um grande aplauso para o Mestre Orlando Drummond. Meus sentimentos aos familiares e amigos.”