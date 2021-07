Eu Nunca…: Estes foram os desafios ao gravar a 2ª temporada durante pandemia; atriz contou todos os detalhes

Devido a atual pandemia de coronavírus, diversas produções mundiais tiveram que colocar o pé no freio para conseguir entregar novas temporadas e ao mesmo tempo garantir a saúde de todos. E para quem assistiu a atual season de “Eu Nunca…”, recém estreada na Netflix, é importante que saiba que a mesma situação aconteceu.

Você imagina como foram feitas as gravações da 2ª temporada de ‘Eu Nunca…’?

Para quem tem esta curiosidade, a atriz Maitreyi Ramakrishnan, responsável por interpretar a protagonista Devi, compartilhou recentemente em uma entrevista ao portal Decider detalhes de quais cuidados foram adotados. “Em primeiro lugar, é incrível que tenhamos feito isso, e é incrível que tenhamos criado uma coisa tão incrível no COVID, como você nunca seria capaz de dizer. Foram muitos testes, máscaras e protetores de rosto e distanciamento, mas tivemos que filmar, o que é incrível”.

Durante sua conversa, Ramakrishnan reforçou a entrega que toda a equipe teve para que a 2ª temporada de “Eu Nunca…” fosse possível. “E a realidade é que todos os membros da equipe se deram ao trabalho de fazer parte disso, tipo, é assustador. Há uma pandemia global e, por mais que estejamos gratos por filmar, também não queremos ficar doentes, não queremos levar isso para casa, para nossas famílias. E muitos membros da equipe se isolaram longe de suas famílias para trabalhar no show, para fazer parte dele, e eu sou muito grato por eles”, acrescentou a atriz.

Por fim, sobre terem finalizado com êxito as gravações durante a pandemia, Maitreyi classificou como um “grande trabalho de amor” e criar o “melhor conteúdo possível com o que é dado”.

