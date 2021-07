11ª temporada de ‘The Walking Dead’ terá atriz de ‘The Boys’ como vilã. Saiba tudo

Laila Robins será Pamela Milton, uma astuta, mas neurótica governadora da rede de comunidades conhecida como Commonwealth.



Durante a Comic-Con at Home, a versão virtual da San Diego Comic-Con 2021, que começou na segunda-feira 26 de julho, foi confirmado que a vilã da 11ª e última temporada de ‘The Walking Dead’ será Pamela Milton, uma astuta, mas neurótica governadora da rede de comunidades conhecida como Commonwealth. A atriz que vai interpretar a personagem é Laila Robins, de ‘The Boys’.

Pamela Milton foi apresentada no último arco de quadrinhos de Robert Kirkman, intitulado de ‘Nova Ordem Mundial’, a edição 176, de fevereiro de 2018. Nas HQs, Pamela é a governadora de Commonwealth, uma comunidade de Ohio com mais de 50 mil habitantes, que possui luxos estáveis, aos quais o povo de Alexandria não tem acesso. Ela é acompanhada de guardas muito bem equipados. Outros personagens também foram revelados como o contador da Commonwealth, Lance Hornsby, que será interpretado por Josh Hamilton (‘13 Reasons Why’ e ‘This Is Us’).

Leia mais sobre filmes e séries:

Com estreia prevista para 22 de agosto (inicialmente, foi divulgado que seria dia 8 de agosto), a 11a temporada terá 24 episódios divididos em 3 partes. “Veremos mais zumbis; toneladas de ação; novas histórias intrigantes; locais nunca antes vistos e nossos grupos juntos em uma comunidade pela primeira vez, tentando reconstruir o que os Sussurradores tiraram deles”, disse a showrunner da série Angela Kang em um comunicado à Variety.

A última temporada vai estrear dois meses antes das datas tradicionais de lançamento da série. Desde sua primeira temporada, ‘The Walking Dead’ sempre lançou novas temporadas nos meses de outubro, por volta da temporada de Halloween. A primeira temporada estreou em outubro de 2010, e foi há mais de uma década quando o personagem Rick Grimes acordou do coma, apenas para descobrir que o mundo em que vivia mudou drasticamente e ele precisaria encontrar uma maneira de viver em um mundo pós-apocalíptico junto com outros sobreviventes.

O que esperar da última temporada

Para quem não lembra, o episódio 16 da temporada 10 adicionou os soldados ao Exército do Commonwealth. Esse será um fato importante que se desenvolverá na temporada 11. Jim Barnes, escritor e produtor da série, falou sobre as filmagens do último ano no podcast ‘Talk Dead to Me’ e adiantou que a última temporada será ainda mais assustadora. De acordo com o Blending Cool, a última temporada começará com o retorno à Alexandria. Uma sinopse dos dois últimos episódios foi divulgada. Confira abaixo.

Episódio 1 ‘Acheron: Parte I’

Retornando a Alexandria de uma missão alimentar crítica, o grupo percebe que não é o suficiente. Maggie propõe um novo plano, potencialmente uma missão suicida. Que escolha eles têm? Eles devem encontrar mais comida para todo o seu povo para sobreviver e reconstruir Alexandria com eficiência. Se não o fizerem, Alexandria cai, levando-os consigo. Uma vez na estrada, uma violenta tempestade irrompe forçando-os a entrar no túnel do metrô. À medida que os nervos em frangalhos e as suspeitas aumentam, o caos se instala. O terror é implacável quando nosso povo tem um vislumbre do que Maggie e seu grupo suportaram antes de retornar a Alexandria. Enquanto isso, os capturados pelos soldados estranhos são transferidos para outro local não revelado.