Tatá Werneck publica foto da filha com skate para homenagear meninas na Olimpíada

Tatá Werneck usou a foto da filha, Clara Maria, segurando um skate e fazendo sinal positivo com o dedão direito para homenagear a equipe feminina de skate na Olimpíada de Tóquio, no Japão.



A skatista Rayssa Leal fez história nesta segunda-feira, 26, ao conquistar a medalha de prata com apenas 13 anos e 7 meses de idade. Ela se tornou a atleta brasileira mais nova a ganhar uma medalha.

LEIA TAMBÉM:

Leticia Bufoni e Pâmela Rosa, outras brasileiras bem cotadas para brigar por uma vaga no pódio em Tóquio, ficaram pelo caminho e não disputaram a final.

“Parabéns a galera. 2028 talvez minha Deusa esteja lá. E mamãe vai ser daquelas que grita e invade a pista e geral fica puto”, escreveu Tatá Werneck na legenda da foto em que a filha aparece, no Instagram.