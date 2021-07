Sobrinha de Lady Di se casa com magnata da moda bilionário

Lady Kitty Spencer casou-se no último sábado, 24, na Itália e a cerimônia foi, no mínimo, suntuosa. Porém, nem Harry e nem William compareceram ao evento.

Vestida com um Dolce e Gabbana, Lady Kitty Spencer, 30 anos, casou-se com o bilionário Michael Lewis, de 62 anos, na Villa Aldo Brandini em Frascati, Itália. A cerimônia e a festa aconteceram no sábado, 24. Lady Kitty é filha mais velha do irmão mais novo de Lady Di, Charles Spencer e isso a torna prima em primeiro grau dos príncipes William e Harry.

Embora o príncipe William e o príncipe Harry ainda sejam próximos da família da princesa Diana, a imprensa britânica não noticiou nenhuma informação sobre o comparecimento dos dois e suas respectivas esposas ao casamento da prima. Porém, vale lembrar que Lady Kitty esteve presente nos casamentos de William e Kate Middleton, em abril de 2011, e de Harry e Meghan Markle, em maio de 2018.

A notícia do noivado de Lady Kitty Spencer e do magnata da moda sul-africano Michael Lewis foi divulgada à imprensa em janeiro de 2020, embora o casal tenha ficado noivo no mês anterior. Em fevereiro de 2020, o The Times of London revelou que Kitty se converteria ao judaísmo antes de se casar com Lewis.

Estiveram presentes as irmãs de Kitty, as gêmeas Eliza e Amelia, e os irmãos Louis Spencer e Samuel Aitken, de acordo com informações do Daily Mail. A noiva usou um vestido Dolce & Gabbana criado para a ocasião e um vídeo no Instagram mostrou como o vestido foi criado. A peça, de inspiração vitoriana, tem um decote alto, mangas bufantes e uma cintura apertada, que ela combinou com uma cauda longa e brincos de argola sutis.

O vestido de Lady Kitty foi comparado ao vestido usado por Kate Middleton em 2011, embora mais modesto, desenhado por Sarah Burton da Alexander McQueen.