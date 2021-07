De graça, ‘Pokémon Unite’ é convite para batalha

Os jogos Moba (batalha em arena online multiplayer) são uma febre no cenário de e-sports, com títulos como “Dota 2” e “League of Legends” atraindo milhões de jogadores e expectadores. Agora, é a vez de uma das maiores franquias de entretenimento do mundo entrar para o clube com “Pokémon Unite”, lançado de graça neste mês para o Nintendo Switch.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O jogo consiste em batalhas em equipe de cinco jogadores cada, marcando pontos ao atacar os rivais ou criaturas selvagens com seus pokémons. Durante a partida, é possível ainda evoluir os seres aliados para ataques especiais. Assim como outros Mobas, a comunicação é essencial para definir a estratégia que trará a vitória.

Desenvolvido pela chinesa TiMi Studio Group, o título também virá aos smartphones com sistema operacional iOS ou Android, com lançamento previsto para 21 de setembro.