Pai de Meghan Markle planeja entrar na Justiça pelo direito a ver os netos

Thomas Markle, acusado de vender informações sobre a filha aos tablóides britânicos, disse à Fox News que quer entrar na justiça contra Meghan Markle. Entenda.

O pai de Meghan Markle, Thomas Markle, anunciou que vai entrar com uma ação na Justiça dos Estados Unidos para pedir direito de visita aos seus dois netos, Archie e Lilibet, fruto do casamento de Meghan com o príncipe Harry. Em entrevista à Fox News, Thomas Markle disse: “Entrarei com uma petição aos tribunais da Califórnia pelos direitos de ver meus netos em um futuro muito próximo”.

Thomas está afastado de Meghan desde o casamento Real em 2018. Na época, Thomas forneceu para a imprensa britânica uma carta que ela teria enviado a ele. Os trechos da carta foram publicados pelo Mail on Sunday. Em maio deste ano, a duquesa de Sussex ganhou a batalha judicial que estava travando nos tribunais britânicos contra a editora Associated Newspapers por ter publicado sua carta.

O tribunal do Reino Unido considerou que a Duquesa de Sussex foi a única autora da carta “privada e confidencial” enviada a seu pai, enviada em agosto de 2018, três meses após o seu casamento com o príncipe Harry. Na carta, Meghan dizia estar profundamente entristecida com o pai e não entendia porque ele estava agindo daquela forma. “Por favor, permita-nos viver nossas vidas em paz. Por favor, pare de mentir, pare de causar tanta dor, pare de explorar meu relacionamento com meu marido”, escreveu Meghan.

Leia mais sobre a família real britânica:

De acordo com o advogado de divórcio de celebridades, Mark Gross, que deu entrevista à Us Weekly, Thomas não tem muita chance de ganhar direitos de visita porque ele não tem um vínculo próximo anterior com as crianças. “Sem uma relação estabelecida entre Markle e seus netos, não há caminho que qualquer tribunal lhe dê para visitação”, disse Gross.

Meghan falou sobre seu relacionamento com Thomas Markle durante sua entrevista à apresentadora estadunidense Oprah Winfrey, que foi ao ar em março deste ano, dizendo: “Todo mundo tem responsabilidade. Eles caçaram minha mãe. Você nunca a ouviu dizer uma palavra. Ela permaneceu em silêncio digno por quatro anos, me observando passar por isso”.