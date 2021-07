‘Mestres do Universo – Salvando Eternia’: He-Man está de volta em série da Netflix

‘Mestres do Universo – Salvando Eternia’. Em embalagem pop assinada pelo cineasta Kevin Smith, He-Man está de volta em série da Netflix que elimina machismos e conserva nostalgia da animação dos anos 1980

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

He-Man continua com a força, mostra a nova série “Mestres do Universo: Salvando Eternia”, disponível na Netflix. Desta vez, dividindo protagonismo e heroísmo com sua amiga Teela graças ao toque nerd de Kevin Smith (de “O Balconista” e “Procura-se Amy”) na direção criativa do projeto. A estética é atualizada com Robert David (de “Max Steel”) na produção executiva.

Herói criado a partir de uma coleção de bonecos da Mattel, He-Man marcou época na animação original produzida entre 1983 e 1985 e reprisada até o início da década seguinte. Sua missão era salvar o reino de Eternia e o Castelo de Grayskull, onde se escondia sob o alter ego do Príncipe Adam, das ameaças dos antagonistas Esqueleto e Maligna.

Embora Teela já fosse uma guerreira, aqui ela assume um papel mais central. É ela quem vai atrás da Espada do Poder depois que He-Man desaparece em uma luta com Esqueleto logo no início da série, cuja primeira parte tem cinco episódios.

“Não se trata de redesenhar Teela, pois seu brio guerreiro já estava lá. Era só uma questão de valorizar e honrar toda a bravura que ela sempre demonstrou, deixando a personagem seguir seu destino”, afirma Robert David, explicando que a série da década de 1980 já apostava em mulheres empoderadas. “Basta vocês se lembrarem da Feiticeira. Ninguém era mais poderosa que ela. Era ela quem tinha o caminho da magia.”

Dublagem pop

Para honrar a “nerdice”, os mais velhos talvez prefiram assistir aos episódios com a dublagem original. É que Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker, dubla Esqueleto. E Lena Headey, que viveu a cruel Cersei de “Game of Thrones”, empresta a voz à Maligna.

As referências pop não param por aí no elenco. He-Man/Príncipe Adam é dublado por Chris Wood, de “Supergirl”, e Teela, por Sarah Michelle Gellar, a Buffy, Caçadora de Vampiros. Jason Mewes, companheiro de Smith em todos os seus projetos, principalmente no papel de Jay, não ficou sem papel: ele é a voz de Stinkor, vilão mal cheiroso.

Embora esteja de olho nas novas gerações, “Salvando Eternia” também é para agradar aos marmanjos que decoraram os episódios e acataram as licões de moral de Gorpo no fim dos episódios.

“Essa nova série é uma carta de amor aos anos 1980, honrando e preservando o passado, de modo a rever o conceito central dos Mestres do Universo: o brado ‘Eu tenho a força’ é um indício de que o poder está em nós mesmos. He-Man é uma metáfora de virtudes que existem em todos nós. Assim como na década de 1980, a série fala sobre enfrentarmos nossos medos e abraçarmos o que somos, como acontece com Teela”, afirma Robert David.