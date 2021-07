Luciano Huck estreia no ‘Domingão’ em setembro após saída de Faustão

Luciano Huck estreia no Domingão, da TV Globo, a partir de setembro. A informação foi divulgada pela emissora nesta quinta-feira, 22.



A saída de Fausto Silva, que estava prevista para o fim do ano, foi antecipada. Faustão não se despediu do público após mais de 30 anos no ar.

No dia 20 de junho, Tiago Leifert assumiu como substituto. O apresentador do Big Brother Brasil deverá dar adeus à atração depois da final do quadro Super Dança dos Famosos.



A estreia de Luciano Huck está marcada para o dia 5 de setembro. O nome do programa será apenas Domingão e passará por reformulações a partir de janeiro de 2022.



O Caldeirão do Huck também perde o sobrenome de Luciano e terá um novo apresentador a partir do dia 4 de setembro. A emissora ainda não anunciou quem comandará a atração, que continua sendo exibida nas tardes de sábado da Globo.