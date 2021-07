[SPOILER] Diretora de ‘The Marvels’ fala o que esperar do próximo filme

“Mas este filme também lida com coisas específicas, pessoais, às vezes tristes”, revelou Nia DaCosta.

‘The Marvels’ é a continuação de ‘Capitã Marvel’ (2019) e não traz só a protagonista do primeiro filme, Capitã Marvel, mas também outros super-heróis estarão com ela. À medida em que os lançamentos do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) estão retomando o calendário atrasado devido à pandemia da Covid-19, mais informações estão sendo divulgadas sobre as próximas produções.

Carol Danvers, vivida pela atriz Brie Larson, a Capitã Marvel, estará em ‘The Marvels’ e a diretora do filme, Nia DaCosta, revelou que o filme tratará de questões mais emocionais. “É muito menos traumatizante trabalhar nisso, com certeza. Mas este filme também lida com coisas específicas, pessoais, às vezes tristes. Mas não, tem sido bom trabalhar em um mundo diferente, com certeza”, disse ela à Entertainment Weekly.

Atualmente, Nia DaCosta está promovendo seu segundo longa-metragem, ‘Candyman’, que continua a história de uma lenda urbana sangrenta que assola Chicago. ‘The Marvels’ reunirá Carol Danvers com a versão adulta de Teyonah Parris (Monica Rambeau), depois que ela adquiriu poderes na série ‘WandaVision’.

Leia mais sobre filmes e séries:

De acordo com fontes do site especializado Giant Freakin Robot, a personagem de Brie Larson (Carol Danvers) vai enfrentar mais de um vilão no filme. Isso porque um vilão masculino será derrotado logo no início, trazendo uma reviravolta à trama.