[SPOILER] Ator de ‘Lúcifer’ posta foto da 6ª temporada e dá dica sobre a próxima trama

O ator Tom Ellis pode ter dado uma dica do que acontecerá na última temporada de ‘Lúcifer’. Confira!

Depois da estreia da segunda parte da 5a temporada de ‘Lúcifer’ ter ido ao ar na Netflix no final de maio, já estamos ansiosos sobre as notícias da próxima temporada, que já foi anunciada como a última da série. Tudo o que sabemos até agora é que serão dez capítulos e tudo indica que Lúcifer estará cansado do inferno e passará mais tempo na terra. Ainda não há informações sobre a data de estreia.

Porém, um post do ator principal da série, Tom Ellis, nos deu uma dica do que esperar.

Na foto vemos Lúcifer (Tom Ellis) posando elegante ao lado de um DeLorean novo, um modelo icônico que sempre associamos à trilogia de ficção científica ‘De Volta para o Futuro’. O que pode ser a dica de uma possível viagem no tempo na sexta temporada de ‘Lúcifer’.

Tom Ellis, cujo personagem em seu novo papel de Deus deveria poder viajar no tempo ou fazer o que bem quisesse, limitou-se a escrever: “Boas notícias estão a caminho”. Com Lúcifer se tornando o sucessor de Deus e com um final feliz ao lado de seu par romântico Chloe Decker ( Lauren German ), depois de haver conseguido ressuscitá-la, o final da quinta temporada, podemos esperar uma reviravolta temporal na sexta temporada.

Joe Henderson, showrunner da série, prometeu surpresas, revelações e uma temporada muito mais íntima: “A sexta temporada, em parte devido a COVID, se tornou uma temporada muito mais intimista. Mas também porque sabíamos que tínhamos feito essa 5B temporada tão chamativa e com tanto espetáculo que não queríamos apenas tentar nos superar e torná-lo cheio de ação vazia no final. Assim, encontramos uma história mais íntima para todos os nossos personagens e muito mais emotiva”, disse ele ao Sensacine.