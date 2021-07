Muito esperado pelos fãs, a data de lançamento da 5ª temporada da série The Good Doctor já foi confirmada oficialmente.

Os novos episódios surpreendentes serão liberados no dia 27 de setembro, primeiramente nos Estados Unidos.

E como todos já sabem, uma importante atriz decidiu abandonar a série e não fará parte da 5ª temporada.

Com novos projetos pessoais, a atriz inglesa Antonia Thomas (personagem Dr.ª Claire Browne) marcou sua saída da produção médica.

Quem são os novos membros do elenco da 5ª temporada de The Good Doctor?

Como detalhado pelo site Parade, a produção está adicionando três novos regulares para a 5ª temporada: Noah Galvin, Bria Samone Henderson e Osvaldo Benavides.

Galvin (Dr. Asher Wolke) e Henderson (Dr. Jordan Allen) são atores convidados recorrentes que estão sendo promovidos a regulares da série na 5ª temporada.

Ainda de acordo com as informações, Osvaldo Benavides (Dr. Mateo Rendón Osma) foi apresentado no final da 4ª temporada. Confira:

LEIA TAMBÉM: