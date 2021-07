Atriz confirma que há planos para a 3ª temporada de ‘Big Little Lies’

“Sempre que nós conversamos, dizemos: ‘Quando vamos fazer a terceira? Como fazemos isso acontecer?’”, revelou a atriz Shailene Woodley.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a atriz Shailene Woodley disse que a terceira temporada de ‘Big Little Lies’ deve acontecer, mas não sabe dizer quando. Ela revelou que está em conversação com as colegas de elenco, Nicole Kidman e Reese Witherspoon, para a produção de novos episódios da série.

“Sempre que nós conversamos, dizemos: ‘Quando vamos fazer a terceira? Como fazemos isso acontecer?’. Então eu gostaria de dizer que, bata na madeira, isso vai acontecer eventualmente sim. O maior problema é a agenda de todo mundo, deixar os roteiros prontos, e todas nós realmente conseguirmos nos comprometer com as filmagens”, disse Woodley.

‘Big Little Lies’ é uma trama que conta a história de amigas de classe média que vivem em Monterey, na Califórnia. A aparente calmaria da comunidade local é abalada por um assassinato que, posteriormente, passa a revelar segredos antigos e rivalidades envolvendo três mães de crianças de uma escola local.

O primeiro episódio de ‘Big Little Lies’ foi ao ar em fevereiro de 2017 e atualmente a série tem duas temporadas disponíveis na HBO Max. Além de Woodley, Witherspoon e Kidman, o elenco ainda inclui Zoë Kravitz, Laura Dern, Alexander Skarsgard, Iain Armitage, Kathryn Newton, Meryl Streep e Adam Scott.