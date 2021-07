Marvel pode estar preparando uma versão de Vingadores com personagem de ‘Viúva Negra’

Saiba qual!

Após a estreia de ‘Black Widow’ e depois de sabermos o que acontece à Natasha Romanoff, personagem de Scarlett Johansson por cerca de dez anos no MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe), tudo indica que a Marvel pode estar preparando uma linha do tempo para a Winter Guard. Os fãs dos quadrinhos já estão familiarizados com a Winter Guard, que é algo como uma versão russa dos Vingadores.

Red Guardian, o personagem que conhecemos em ‘Black Widow’, interpretado por David Harbor, é frequentemente considerado o Capitão América da Winter Guard se fizermos uma comparação entre os dois grupos.

De acordo com informações divulgadas pelo site especializado Giant Freakin Robot, as fontes ouvidas pela reportagem não souberam confirmar se o ator David Harbor estará no projeto de Winter Guard, mas ele parece ser uma aposta muito forte.

Kevin Feige disse em entrevistas que sente que o retorno de David Harbor é uma “aposta forte”. Entrevistas com o próprio ator têm demonstrado que ele está entusiasmado com o papel e torná-la soar como ele gosta de revisitar isso.

“Muito antes do lançamento de ‘Viúva Negra’ , David Harbor sugeriu que os fãs assistissem o filme com atenção e verificarem sinais que poderiam dar pistas sobre a Winter Guard. Na época, essa informação não fazia sentido, mas agora faz. Parece provável que David Harbor sabia dessa possibilidade e esperava que isso acontecesse”, escreveu Faith McKay.