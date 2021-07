Levantamento revela “Meghan Markle nua” é o terceiro termo mais buscado sobre a duquesa na Internet

Um levantamento da Newsweek revelou que os termos “Meghan Markle”, “Entrevista com Meghan Markle” e “Meghan Markle nua” são os termos mais buscados na Internet sobre a duquesa de Sussex.

Um levantamento feito pela Newsweek descobriu que, em média, há 27.000 pesquisas no Google nos Estados Unidos pelo termo “Meghan Markle nua” todos os meses e, em comparação com 3.400 buscas pelo termo “Príncipe Harry nu”. A frase foi o terceiro termo mais popular associado à Duquesa de Sussex, depois de “Meghan Markle” e “Entrevista com Meghan Markle”.

Do contrário, o termo “Príncipe Harry nu” estava em 22º lugar, atrás de pesquisas incluindo “patrimônio líquido do Príncipe Harry” e “Príncipe Harry e Meghan”. Essa disparidade ocorre inclusive levando em consideração um fato ocorrido em 2012, quando o príncipe Harry foi realmente fotografado nu em uma competição de strip-tease com amigos em um hotel em Las Vegas.

O levantamento da Newsweek também revelou que 7.600 pesquisas foram feitas a partir do termo “biquíni Meghan Markle”; 6.400 pelo termo “Meghan Markle gostosa”; 4.300 por “Meghan Markle sexy”; 3.300 por “pés de Meghan Markle”; e 1.800 por “Meghan Markle nua em topless”.

Sobre Kate Middleton

Meghan não é a única. O termo “Kate Middleton nua” foi buscado cerca de 5.800 vezes por mês e, embora haja menos pesquisas gerais pela duquesa de Cambridge do que por sua cunhada, essa frase de pesquisa ainda era a terceira mais popular associada a Kate. Por outro lado, não há referências sexuais nas 100 principais pesquisas com o nome de seu marido, “Príncipe William”.

Alguns usuários da Internet foram ainda mais longe, com 600 pesquisas pela frase “Kate Middleton upskirt”. Tirar fotos “upskirt” sem consentimento é um crime na Inglaterra e no País de Gales, e os infratores podem pegar até dois anos de prisão, de acordo com o site do Ministério da Justiça. A ministra da Justiça, Lucy Frazer, descreveu a prática como “degradante e humilhante” quando uma nova lei foi aprovada em 2019 como parte da Lei de Voyeurismo.