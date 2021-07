Entenda o “boom” das redes sociais de Kate Middleton e William

Kate Middleton e o príncipe William têm as redes sociais com mais seguidores e, após uma recente mudança de imagem, eles conquistaram mais seguidores que a Rainha. Entenda.

Príncipe William e Kate agora têm 13 milhões de seguidores no Instagram, tornando-os donos da conta oficial da realeza britânica mais popular. Em comparação, a conta oficial da família real no Instagram, que representa a Rainha Elizabeth, tem 10,3 milhões. A página do Instagram da Clarence House, do Príncipe de Gales e Duquesa de Cornwall, tem 1,5 milhões de seguidores.

Para quem não lembra, em maio, William e Kate fizeram uma grande mudança no nome da conta do Instagram, mudando de @KensingtonRoyal para o muito mais pessoal @DukeandDuchessofCambridge. A mudança aconteceu depois que o casal real lançou seu próprio canal no YouTube no início do dia.

A conta do duque e da duquesa de Cambridge no Instagram foi oficialmente lançada em 2015, que originalmente documentava o trabalho de caridade de William, Kate e o príncipe Harry.

Harry e Meghan

Meghan Markle tornou-se parte do grupo quando ficou noiva de Harry em 2017, e o casal então abriu a própria conta, a @sussexroyal, que não é atualizada desde que os dois deixaram seus cargos como membros da Coroa britânica. A conta permanece aberta e tem cerca de 10,1 milhões de seguidores. “Dissociar a imagem dos dois casais foi uma decisão bem acertada do ponto de vista da comunicação, já que a decisão de sair da Família Real tomada por Harry e Meghan pode enfraquecer a imagem de Kate e William e consequentemente da realeza como um todo. A Marca Pessoal é individual e é importante dissociar de qualquer fato que cause algum ruído”, disse Rafaella Botelho, especialista em comunicação digital e mentora de marcas pessoais (@rafabotelho.comunic).

William e Kate aumentaram sua presença nas redes sociais recentemente, experimentando recursos nativos do Instagram, como o Reels, durante sua viagem de trem real pelo Reino Unido e a Duquesa participou de sua primeira sessão de perguntas e respostas no Instagram em dezembro de 2020.

O que estão fazendo Harry e Meghan

Embora nunca tenham compartilhado as mesmas contas nas redes social com William e Kate, Harry e Meghan, enquanto ainda membros da Família Real britânica, tinham suas próprias redes. O Twitter e o Instagram com o mesmo endereço, @sussexroyal, era usado pelo casal real para divulgar suas viagens oficiais, datas comemorativas e o trabalho dos dois. Mas, após o comunicado oficial emitido pelo Palácio de Buckingham em fevereiro deste ano, informando que ambos não seriam mais membros seniores da Coroa, as contas, embora não tenham sido apagadas, deixaram totalmente de ser atualizadas.

Desde a saída da Família Real, Harry e Meghan se mudaram para o Canadá e, posteriormente, para os Estados Unidos. Eles vivem atualmente no estado da Califórnia, em Los Angeles. Os fãs e admiradores pelo mundo esperavam que, longe da Família Real, os dois teriam mais liberdade para se comunicar de forma pública, o que aliás foi um dos pontos mencionados por Meghan Markle durante a entrevista à Oprah Winfrey. Dentre diversas polêmicas, a Duquesa de Sussex revelou que era proibida de se comunicar de forma natural, tendo sempre do lado um assessor da Coroa. Ela disse que uma vez um dos funcionários disse que Meghan deveria ficar calada, já que os tablóides britânicos já estavam fartos de suas notícias.

Mas, o desejo dos fãs de ver Meghan e Harry nas redes sociais até agora não aconteceu. Ambos optaram por uma presença mais discreta na Internet e usam o site da própria fundação sem fins lucrativos, Archewell Inc., para fazer seus comunicados oficiais. Foi assim após o falecimento do Príncipe Philip, avô de Harry, e no aniversário de Archie, o primogênito dos dois.

“Os relacionamentos costumam se basear em constância e quando não alimentamos nossa audiência de informações ela tende a buscar outras fontes/relacionamentos. Essa presença mais discreta nos canais digitais pode afetar sim a relação com os fãs e precisa ser muito bem pensada pela equipe de comunicação do casal”, explica Rafaella Botelho, especialista em comunicação digital e mentora de marcas pessoais (@rafabotelho.comunic).