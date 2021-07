Vídeo: Amiga de Meghan Markle ignora presença de Kate Middleton e príncipe William

A atriz Priyanka Chopra, amiga próxima de Meghan Markle, foi filmada ignorando a presença de Kate Middleton e príncipe William em Wimbledon.

Kate Middleton e o príncipe William estiveram presentes durante a final feminina do torneio de tênis de Wimbledon, que aconteceu dia 10 de julho. Mas, para além da vitória da tenista australiana Ashleigh Barty, outro fato chamou a atenção.

Quando Kate Middleton e o príncipe William chegaram ao estádio, eles foram ovacionados com palmas e gritos entusiasmados de quem estava no local. Mas, a atriz Priyanka Chopra, amiga próxima de Meghan Markle, foi filmada ignorando a presença dos dois. Ela nem aplaudiu os cunhados da amiga e evitou olhá-los. Veja o vídeo.

it's Priyanka Chopra not applauding to the Prince's arrival for me pic.twitter.com/ZFDvw11F11 — ruru 🌻PRIYANKA DAY🌸 (@selg_simp) July 13, 2021

Nas imagens captadas pelo canal de televisão inglês ITV, é possível ver o público contente aplaudindo a chegada dos dois membros seniores da Família Real. No entanto, a atriz, de origem indiana, decidiu aproveitar o mesmo momento para ajustar a sua echarpe.

Meghan Markle e Priyanka Chopra são amigas de longa data e compartilhavam várias fotografias juntas nas redes sociais antes do casamento com o príncipe Harry. Chopra foi uma das convidadas da cerimônia na Capela de St. George, no castelo de Windsor.

Essa não foi a primeira vez que Priyanka se posicionou claramente a favor de Meghan Markle. Em março deste ano, a atriz indiana apoiou Meghan após os ataques feitos pela imprensa britânica após a entrevista bombástica de Meghan e Harry à apresentadora estadunidense Oprah Winfrey.

Em uma entrevista para o The Sunday Times, Priyanka falou sobre as críticas que Meghan enfrentou e disse que muito disso se deve à sua herança birracial. Priyanka disse que as críticas da mídia a ela são “realmente infelizes”, acrescentando: “Mas se há alguém que pode lidar com isso, é ela”.

Ela continuou: “Claro, tem a ver com racismo, é uma razão óbvia. A beleza de Meg é que ela tem sido ela mesma por tudo isso. Muitas pessoas passaram a conhecê-la depois de tudo, mas eu a conhecia antes dela começar a namorar Harry e ela é a mesma garota. Agora ela tem uma plataforma real, ela fala sobre as mesmas coisas que sempre fez”.