‘Stranger Things’ pode ganhar spin-off

A espera pela quarta temporada “aquece os motores” sobre um possível spin-off de ‘Stranger Things’. Saiba tudo!

Uma das séries originais da Netflix mais queridas dos fãs é ‘Stranger Things’. O primeiro episódio foi ao ar no dia 15 de julho de 2016 e, atualmente, uma quarta temporada está em fase de produção. Espera-se que novos episódios cheguem à plataforma no início de 2022.

Todo o sucesso da série nos últimos anos pode estar fazendo a Netflix pensar em um spin-off, ou seja, outra produção derivada de ‘Stranger Things’. A informação foi apurada pelas fontes do site especializado Giant Freakin Robot e garante que as fontes, “confiáveis e comprovadas”, informaram que a Netflix fará o anúncio em breve.

Leia mais sobre filmes e séries:

A fonte não foi capaz de averiguar se os criadores originais do programa, os irmãos Duffer, são os responsáveis ​​pelo novo projeto, mas se sabe que eles já assinaram um acordo geral com a Netflix, o que dá pistas de que eles poderiam estar envolvidos no spin-off.

O Giant Freakin Robot especula que o roteiro do spin-off possa estar centrado em Eleven, personagem de Millie Bob Brown. “Onze é a escolha óbvia para um spinoff de ‘Stranger Things’. Ela é uma personagem popular que continua sendo uma escolha popular para fantasias de Halloween. Na terceira temporada de Stranger Things , vimos Eleven se aventurar sozinha. Isso nos deu algumas bases para estabelecer melhor o que poderia ser uma série spinoff seguindo Millie Bobby Brown, conforme ela sai pelo mundo e encontra outras pessoas como ela. Se a série spinoff seguir sua personagem, Stranger Things poderia eventualmente ser vista como a história de origem de Eleven, quase uma prequela para o que a nova série spinoff se tornaria”, escreveu Faith McKay.

Outros personagens também podem fazer parte do spin-off, como Nancy, que agora é uma jovem jornalista. Embora seja possível que o spin- off siga personagens totalmente novos, provavelmente há muitas pessoas que esperam que ele conte a história de uma das crianças à medida que se aproximam da idade adulta.