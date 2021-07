[SPOILER] ‘The Walking Dead: Origins’: Saiba o que já rolou no spin-off da série

Os dois primeiros episódios da série derivada de ‘The Walking Dead’ já foram ao ar. Toda quinta, um novo episódio é divulgado. Veja o que já rolou.

Enquanto a última temporada de ‘The Walking Dead’ não estreia, as notícias sobre ‘The Walking Dead: Origins’, spin-off originado na série, animam nossos dias. Isso porque, novos episódios da série são lançados na AMC+ toda quinta-feira. O primeiro episódio estreou dia 15 de julho e é intitulado ‘Daryl’s Story’. A trama foca na história de Daryl, um dos personagens principais da série original. Veja o teaser.

#TWD Origins: Daryl’s Story is available to stream TODAY exclusively on @AMCPlus and you don’t want to miss it! See Daryl’s journey as told by Norman Reedus himself PLUS get an EXCLUSIVE sneak peek at what’s in store next season! What are you waiting for? Stream it now! pic.twitter.com/mu3b5uB7ah — Talking Dead (@AMCTalkingDead) July 15, 2021

O spin-off terá um novo episódio divulgado toda quinta-feira e finaliza sempre com a exibição de um trecho inédito da 11ª e última temporada de The Walking Dead. Ainda veremos episódios com Maggie (Lauren Cohan), em 22 de julho; Negan (Jeffrey Dean Morgan), em 29 de julho, e Carol (Melissa McBride), em 5 de agosto.

Essa série deve explicar aos fãs de ‘The Walking Dead’ alguns pontos importantes sobre as trajetórias dos personagens que não foram aprofundados na série original.

Contagem regressiva para a última temporada de ‘The Walking Dead’

Depois de 11 anos no ar, uma das séries mais famosas chega ao fim. ‘The Walking Dead’ entra em sua reta final e a AMC divulgou em maio um trailer do que será a última temporada da série. Com estreia prevista para 22 de agosto (inicialmente, foi divulgado que seria dia 8 de agosto), a 11a temporada terá 24 episódios divididos em 3 partes.

“Veremos mais zumbis; toneladas de ação; novas histórias intrigantes; locais nunca antes vistos e nossos grupos juntos em uma comunidade pela primeira vez, tentando reconstruir o que os Sussurradores tiraram deles”, disse a showrunner da série Angela Kang em um comunicado à Variety. Veja o trailer.

A última temporada vai estrear dois meses antes das datas tradicionais de lançamento da série. Desde sua primeira temporada, ‘The Walking Dead’ sempre lançou novas temporadas nos meses de outubro, por volta da temporada de Halloween. A primeira temporada estreou em outubro de 2010, e foi há mais de uma década quando o personagem Rick Grimes acordou do coma, apenas para descobrir que o mundo em que vivia mudou drasticamente e ele precisaria encontrar uma maneira de viver em um mundo pós-apocalíptico junto com outros sobreviventes.

Leia mais sobre filmes e séries:

Anteriormente, em abril, a AMC já tinha divulgado um primeiro trailer. O vídeo mostra, Eugene (Josh McDermitt) sendo abordado por uma voz autoritária fazendo perguntas como “Por que você está aqui?” “Você se considera fundamentalmente uma pessoa honesta?” e “Você já foi vacinado contra o sarampo?” como imagens de uma sala de interrogatório, sorvete, bolo, um tribunal e um metrô grafitado com “Se existe um Deus, ele terá que implorar por meu perdão” rabiscado na parede. Veja.

Nos últimos takes do teaser, uma armadura vermelha é vista pendurada dentro de um armário de vestiário. A armadura faz uma aparição nas HQs ‘The Walking Dead’ e parece ser um uniforme militar da Commonwealth. O principal objetivo deste exército é garantir a paz e proteger as várias rotas entre as comunidades dentro da Comunidade, o que foi apresentado na 10ª temporada do programa.

O que esperar da última temporada

Para quem não lembra, o episódio 16 da temporada 10 adicionou os soldados ao Exército do Commonwealth. Esse será um fato importante que se desenvolverá na temporada 11. Jim Barnes, escritor e produtor da série, falou sobre as filmagens do último ano no podcast ‘Talk Dead to Me’ e adiantou que a última temporada será ainda mais assustadora. De acordo com o Blending Cool, a última temporada começará com o retorno à Alexandria. Uma sinopse dos dois últimos episódios foi divulgada. Confira abaixo.

Episódio 1 ‘Acheron: Parte I’

Retornando a Alexandria de uma missão alimentar crítica, o grupo percebe que não é o suficiente. Maggie propõe um novo plano, potencialmente uma missão suicida. Que escolha eles têm? Eles devem encontrar mais comida para todo o seu povo para sobreviver e reconstruir Alexandria com eficiência. Se não o fizerem, Alexandria cai, levando-os consigo. Uma vez na estrada, uma violenta tempestade irrompe forçando-os a entrar no túnel do metrô. À medida que os nervos em frangalhos e as suspeitas aumentam, o caos se instala. O terror é implacável quando nosso povo tem um vislumbre do que Maggie e seu grupo suportaram antes de retornar a Alexandria. Enquanto isso, os capturados pelos soldados estranhos são transferidos para outro local não revelado.