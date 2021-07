Bicicleta vintage de Lady Di está sendo leiloada por R$ 184 mil

A bicicleta foi usada por Lady Di em sua infância e parte da adolescência quando crescia e Althorp, na propriedade da família Spencer.

Um leilão ao vivo vai colocar à venda a bicicleta usada pela princesa Diana nos anos 1970. Da marca Trusty Manufacturing Co., a bicicleta foi usada por Diana em sua infância e parte da adolescência quando crescia e Althorp, na propriedade da família Spencer. A bicicleta estilo ‘Chopper’ vermelha e cromada Tracker será leiloada pela casa de leilões britânica East Bristol Auctions, e deve ser vendida por entre £ 20.000 e £ 30.000 euros, R$ 122 mil e 184 mil reais aproximadamente.

De acordo com o site de leilões, a bicicleta já foi propriedade de Maudie Pendrey, governanta de Althorp. Pendrey comprou o brinquedo por £ 20 euros quando o conde John Spencer (pai de Diana) e a condessa Raine Spencer (madrasta de Diana) o ofereceram em um leilão. Depois que Pendrey faleceu, o filho dela vendeu a bicicleta em 2007, e ela estava, até recentemente, à vista no Museu House On The Hill Toy em Essex, Inglaterra.

Agora, junto à bicicleta, será leiloado um cartão de Natal assinado pessoalmente pela Princesa de Gales. A nota também inclui uma fotografia de Diana, Príncipe William e Príncipe Harry.

“Sra. Pendrey, desejo-lhe um muito feliz Natal e ano novo de 1994. Com amor, Diana”, diz a mensagem.

A casa de leilões garantiu que a vibrante bicicleta de duas rodas vermelha, a bicicleta Chopper está “em ótimas condições originais”, mantendo os pneus, selim e guarda-lamas cromados originais.

A especialista em brinquedos Lucy McCourt disse ao Bristol Live: “Diana era a ‘princesa do povo’ e esta é uma chance de possuir um pedaço pessoal de sua história. Isso está longe de ser apenas uma bicicleta de criança comum! Quase se pode imaginar a jovem Diana pedalando em torno de sua propriedade rural de infância nesta bicicleta”.