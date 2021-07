[SPOILER] Atriz posta foto de bastidores de ‘Aquaman 2’

A atriz Amber Heard, que interpreta a princesa Mera, compartilhou com os seguidores os treinamentos que está fazendo para as gravações de ‘Aquaman 2’.

A atriz Amber Heard compartilhou em sua conta no Twitter um vídeo do treino acrobático que está fazendo para viver seu papel em ‘Aquaman 2’. Ela retornará pela terceira vez ao DCEU (da sigla em inglês DC Extended Universe) no papel de Princesa Mera, aliada de Arthur Curry, interpretado por Jason Momoa, o Aquaman.

‘Aquaman 2’ começou a ser filmado este mês e, de acordo com informações divulgadas pelo Screen Rant, a Warner Bros. prevê que o lançamento do filme seja feito em dezembro de 2022. Ainda não há muitos detalhes sobre a nova trama, mas sabe-se que Orm / Oceanmaster (Patrick Wilson) e David Hyde / Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) se juntarão novamente a Heard e Momoa.

Em maio, Jason Momoa disse que participou do roteiro de ‘Aquaman 2’. Em entrevista ao programa The Drew Barrymore Show: “Depois que acabamos o primeiro eu e meu parceiro de escrita sonhamos com o segundo. Então fomos lá, oferecemos a ideia, e o melhor que eu posso dizer é que eu amei tanto que participei do roteiro dele”.

O longa ‘Aquaman’ de James Wan estreou em 2018 e, mesmo sendo desacreditado por seguir o lançamento decepcionante de ‘Liga da Justiça’, conseguiu um sucesso de US$ 1 bilhão de dólares em arrecadação de bilheteria, conquistando o posto de uma das mais bem sucedidas adaptações da DC Comics.

Antes de James Wan anunciar o retorno da atriz Amber Heard, sua volta ao elenco não estava clara. Isso porque circularam rumores de que ela havia sido demitida depois que alguns fãs pediram sua cabeça depois da confusão judicial com seu ex-marido Johnny Depp. Depp foi removido do elenco de ‘Animais Fantásticos 3’, mas Heard foi autorizada a permanecer no elenco de ‘Aquaman 2’.