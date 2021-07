Grey’s Anatomy: Último episódio da 17ª temporada estreia hoje no Brasil; saiba onde assistir

Finalmente, após uma temporada bastante intensa, os fãs de Grey’s Anatomy que moram no Brasil poderão conferir o que acontecerá no desfecho da season 17 e se você precisa de uma mãozinha para saber por onde assistir este episódio, acompanhe este texto até o final, pois te explicaremos todos os detalhes. Vamos lá?

Onde assistir ao último episódio da 17ª temporada de Grey’s Anatomy?

Aos que moram em território nacional [Brasil], para conferir a última exibição é preciso ter acesso a um plano de TV por assinatura e que contemple a Sony Channel em sua grade de programação. Confira abaixo todos os detalhes:

Data do próximo episódio: 20-07-2021;

20-07-2021; Horário: 21h;

21h; Episódio: 17×17.

Não conferiu a promo da exibição 17×17? Assista abaixo e prepare o coração e a pipoca. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

E então, quer conferir um pequeno spoiler do que acontecerá no episódio de hoje?

Atenção: a partir daqui, este texto conterá detalhes da exibição 17×17 que ainda não foi transmitida no Brasil. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Confira alguns detalhes nos tópicos abaixo:

Primeiro: Embora a última exibição tenha deixado os fãs “derrotados” em relação à Jo Wilson (Camilla Luddington) , o novo episódio promete momentos de emoção sobre a história que envolve a adoção de Luna . Será que teremos surpresas? 👀

Embora a última exibição tenha deixado os fãs “derrotados” em relação à , o novo episódio promete momentos de emoção sobre a história que envolve a adoção de . Será que teremos surpresas? 👀 Segundo: Após uma longa jornada de “sofrência”, parece que a felicidade finalmente chegará para Maggie (Kelly McCreary) . Se você segue o perfil oficial de Grey’s Anatomy nas redes sociais, possivelmente deve saber do que estamos falando, não é mesmo? 💍💐👰

Após uma longa jornada de “sofrência”, parece que a felicidade finalmente chegará para . Se você segue o perfil oficial de Grey’s Anatomy nas redes sociais, possivelmente deve saber do que estamos falando, não é mesmo? 💍💐👰 Terceiro: Se você é do time que acreditava que Amelia (Caterina Scorsone) estava preparada para ser feliz e que o período de sofrimento tinha acabado, lamentamos dizer que o fim do episódio demanda uma caixinha de lenços.

Sobre a 18ª temporada

Embora no Brasil a temporada esteja se encerrando, nos Estados Unidos, a season 18 foi confirmada e tem estreia (sujeita à alteração sem prévio aviso) para o dia 30 de setembro de 2021.

Importante: Esta é a data de estreia da nova temporada nos EUA. No Brasil, a etapa 18 do show médico ainda não tem previsão de lançamento.

