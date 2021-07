‘Bridgerton’ tem gravação paralisada por tempo indefinido

As gravações de ‘Bridgerton’ tiveram a segunda paralização em uma semana. Agora, o período de recesso forçado é indefinido.

Embora as restrições tenham estado mais brandas na maioria dos países devido à vacinação contra a Covid-19 e o controle de novos casos, os efeitos da pandemia continuam sendo sentidos pela indústria do cinema. Ano passado, as filmagens da 2ª temporada de ‘The Witcher’ sofreram várias paralisações e, agora, é a vez do elenco de ‘Bridgerton’ dar uma pausa por conta de um caso de Covid-19 na equipe.

A informação foi divulgada pelo Deadline que confirmou que as filmagens foram paralisadas pela segunda vez em uma semana por conta de infecções pelo novo coronavírus. Segundo o Deadline, as filmagens agora estão paralisadas por tempo indefinido até que a Netflix possa redesenhar o cronograma e continuar as filmagens com segurança sanitária.

“Fãs não estão prontos”

Chris Van Dusen, criador, produtor executivo e showrunner de ‘Bridgerton’ revelou que os fãs terão grandes surpresas na segunda temporada da série. Ele disse ao site especializado Deadline: “Fãs não estão prontos para nova temporada. É tudo o que as pessoas tanto amam na primeira temporada, mas muito mais”.

Os fãs de ‘Bridgerton’ estão esperando ansiosamente a segunda temporada da série que terá como foco outro irmão: Anthony Bridgerton. O personagem, interpretado por Jonathan Bailey, também viverá seu romance particular e terá como par romântico Kate Sharma, vivida por Simone Ashley de ‘Sex Education’.

Chris Van Dusen revelou ainda que “nunca” pensou que ‘Bridgerton’ seria uma série tão popular. “Sempre esperei que as pessoas encontrassem e se apaixonassem por essa série, mas certamente nunca poderia ter previsto esse nível de resposta ou recepção e tem sido tão emocionante e um pouco surreal da melhor maneira possível”, disse ele.

A segunda temporada de ‘Bridgerton’ tinha estreia prevista para dezembro de 2021, mas como as gravações foram adiadas para começar em março de 2021, é possível que os novos episódios estejam disponíveis em meados de 2022. A expectativa é de que seja entre os meses de junho e julho.

Primeiro episódio da segunda temporada

Em junho, Chris Van Dusen revelou que o primeiro episódio se chama ‘Capital R. Rake’ e escreveu as hashtags “#Bridgerton # Season2 #ItsComing #ScriptsInTheWild”. Na postagem, ele também adicionou um emoji de olhinhos e outro de abelha, sugerindo um spoiler sobre o primeiro capítulo.

E se você está se perguntando o motivo do emoji de abelha, saiba que nos livros que inspiraram a série, o personagem Anthony Bridgerton tem medo de abelhas porque uma picada deste inseto matou seu pai ainda jovem e o convenceu de que ele também morreria jovem. E, justamente sobre as abelhas, Chris Van Dusen twittou anteriormente: “Esta abelha é um símbolo e um elemento temático muito importante para nós. Sim, é fofo, mas também tem uma história de fundo”.