Recuperada da covid-19, Ana Maria Braga volta ao ‘Mais Você’

“Eu tô voltando pra casa de vez”, disse Ana Maria Braga nesta segunda-feira, 19, parafraseando a música de Lulu Santos. Isso porque a apresentadora do Mais Você, de 72 anos, teve de se ausentar do programa, há duas semanas, após testar positivo para covid-19.



Ela já havia tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus e apresentou apenas sintomas leves da doença, ficando em isolamento social na casa dela



Com um cenário repleto de tsurus, o origami japonês que representa saúde, felicidade e longevidade, Ana Maria Braga foi recebida com carinho e alegria pelos colegas de equipe nos estúdios da TV Globo, em São Paulo.

“Eu sou a prova de que a vacina não impede que a pessoa pegue covid. Mas também sou a prova de que é importantíssimo a gente se vacinar, né? Qual o grande objetivo da vacina: por exemplo, se eu não tivesse vacinado, muito provavelmente… quem não se vacinou, sofre um perigo grande”, ressaltou sobre os riscos de evolução do coronavírus para casos mais graves em pessoas que não estão imunizadas.



Ana Maria também agradeceu o carinho de todos que enviaram mensagens de apoio e carinho enquanto se recuperava da covid-19. “Quero agradecer as centenas de ligações que recebi, de boa sorte… enfim, de palavras carinhosas e peço desculpas por não responder à todos porque fiquei um período bem quietinha”, disse.



Nas redes sociais, os internautas comemoraram o retorno da apresentadora ao comando do Mais Você.



No perfil oficial dela no Instagram, Ana Maria Braga não conteve a felicidade em voltar ao programa. “Meu Deus, como é bom voltar! Vem ver o programa que vou falar dessa experiência e da enorme importância de se vacinar hoje e sempre!”, escreveu na legenda do vídeo que publicou.