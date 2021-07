Guzmán, de ‘Elite’, se despede dos fãs e posta vídeo nas redes sociais. Assista

O ator Miguel Bernardeau não é o único a deixar o elenco de ‘Elite’ e os produtores da Netflix garantiram que outros personagens entrarão na próxima temporada.

O ator Miguel Bernardeau, que interpreta o personagem Gusmán Osuna, na série ‘Elite’, gravou um vídeo comovente para se despedir dos fãs que o acompanharam por quatro temporadas. Ele disse: “Gravar a série não foi fácil, mas foi uma experiência incrível, muito construtiva. Sou muito agradecido à Netflix por ter nos dado essa oportunidade. Tchau”.

A quarta temporada de ‘Elite’ estreou no mês passado, dia 18 de junho, e o personagem Gusmán saiu da trama dizendo que ia viajar pelo mundo. Para quem não lembra, no final da terceira temporada vimos como Guzmán, Samuel, Rebeka, Ander e Omar se preparando para iniciar o curso em Las Encinas, enquanto Cayetana também aparecia na escola, mas agora trabalhando como faxineira ajudando sua mãe.

Além de Miguel Bernardeau, outros atores que deixaram a série na última temporada foram Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), Ester Expósito (Carla), Jorge Lopez (Valério), Álvaro Rico (Polo), Itzán Escamilla (Samuel) e Omar Ayuso (Omar).

A trama da 4ª temporada apresentou novos personagens e os produtos da série garantiram que haverá uma quinta temporada com ainda mais personagens, dentre eles o primeiro integrante brasileiro do elenco. O ator André Lamoglia é conhecido por seus trabalhos no Disney Channel em ‘Juacas’ e ‘Bia’.