Esta é a data de estreia da nova temporada de The Good Doctor que promete muitas surpresas

Foi confirmado oficialmente a data de estreia da nova temporada de The Good Doctor que promete muitas surpresas.

Com muitas novidades, a quinta temporada será liberada no dia 27 de setembro deste ano no canal americano ABC.

A novidade, que pegou os fãs da série médica de surpresa, foi revelada recentemente no Instagram, de forma oficial.

No Brasil, ainda não existe data de liberação, que deve ocorrer posteriormente aos Estados Unidos. Confira postagem:

4ª temporada completa de The Good Doctor já está disponível no Brasil

Com grande reviravolta no enredo, a 4ª temporada completa de The Good Doctor já está disponível no Brasil, para a alegria dos fãs.

Como revelado, é possível assistir a temporada completa na Globoplay. Até então, apenas a primeira parte estava liberada no país.

Os episódios desta fase foram marcados por grandes reviravoltas, deixando os fãs ‘traumatizados’. Veja:

