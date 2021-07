‘The Mandalorian’ terá especial da segunda temporada

O especial vai mostrar o processo de produção e tecnologia para recriar as cenas do último capítulo da segunda temporada.

Enquanto aguardamos ansiosamente à terceira temporada de ‘The Mandalorian’, a Disney anunciou que deve lançar um especial do último episódio da segunda temporada. Intitulado ‘Disney Gallery: Star Wars – The Mandalorian’, o especial vai mostrar o processo de produção e tecnologia para trazer o universo criado por George Lucas.

Para quem ainda não viu a série ou não lembra, o último episódio da segunda temporada mostra a volta (feita totalmente com efeitos especiais) de um dos personagens mais queridos da saga Star Wars, ninguém mais, ninguém menos que Luke Skywalker.

“O especial é uma viagem aos bastidores de um celebrado capítulo de ‘The Mandalorian’, com foco na tecnologia utilizada para recriar Luke Skywalker. Mergulhamos no processo criativo, incluindo no trabalho com Mark Hamill, para conseguir uma recriação autêntica e explorar a imensa pressão que os produtores sentiram ao ressuscitar um dos personagens mais importantes da história do cinema”, anunciou a Disney em comunicado à imprensa.

Leia mais sobre filmes e séries:

Embora a terceira temporada de ‘The Mandalorian’ ainda não esteja com data de estreia confirmada, Dave Filone, um dos produtores, disse que os próximos episódios terão mais da Força. Em entrevista ao programa estadunidense Good Morning America, no dia 4 de maio. quando questionado sobre os rumos da série, Filone disse: “Oh, essa é complicada, você sabe que não gosto de entrar nessas respostas sem Jon (Favreau) aqui. É emocionante, nós dois estamos trabalhando nisso, estamos trabalhando no ‘Livro de Boba Fett’ agora, então há muitas novas aventuras chegando. Tenho que ter cuidado, não posso dizer nada específico, mas acho que a Força estará forte na temporada. Vamos apenas dizer isso”.

A segunda temporada de ‘The Mandalorian’ foi lançada em 2020 mas, parece que a espera dos fãs pelos episódios da terceira temporada será um pouco mais longa. Isso porque o foco dos produtores está atualmente no desdobramento de ‘Livro de Boba Fett’, série derivada de ‘The Mandalorian’.

Até agora, pode-se dizer que as duas temporadas de ‘The Mandalorian’ seguiram um formato mais autônomo, com cada episódio tratando os eventos de forma relativamente independente, demonstrando um fio condutor que une os oito episódios separados e uma história abrangente unindo os oito episódios. Agora que Din Djarin, o caçador de recompensas mandaloriano, completou sua missão de devolver Grogu aos Jedi, a 3ª temporada pode ser sobre qualquer coisa.

Sobre o que é a série – para quem ainda não viu nenhum episódio

‘The Mandalorian’ se passa após os acontecimentos do filme ‘Star Wars: O Retorno de Jedi’ (‘Star Wars: Episódio VI’) e é sobre um caçador de recompensas mandaloriano que atua nos limites da Nova República.

Após a queda do Império e antes do surgimento da Primeira Ordem, retratada em ‘Star Wars: O Despertar da Força’, um caçador de recompensas atua “nos confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República, sempre buscando formas de fazer melhorias em sua armadura, até que em uma missão ele acaba encontrando um ser misterioso que precisa de sua ajuda, chamado Grogu, também conhecido como “A Criança”, e opta por correr para proteger o bebê. Enquanto em sua busca para aprender mais sobre as origens de Grogu, eles são perseguidos por Moff Gideon.

George Lucas começou o desenvolvimento da história em 2009, mas o projeto foi considerado caro demais na época e, após vender a Lucasfilm para a Disney, em outubro de 20212, o projeto foi recomeçado por Jon Favreau como escritor, showrunner e produtor executivo, na companhia de Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. A primeira temporada foi lançada em 2019 e a segunda em 2020 e ambas estão disponíveis na Disney Plus.