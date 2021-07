Jennifer Carpenter voltará em revival de ‘Dexter’

Entre os personagens que estão confirmados está a irmã de Dexter, Debra Morgan, vivida pela atriz Jennifer Carpenter.

Tudo quase pronto para nos reencontrarmos com Dexter Morgan e companhia. A nona temporada de uma das séries mais conhecidas dos anos 2000 vai estrear em setembro deste ano e terá uma única temporada, isso porque que a Showtime já declarou que não há intenção de continuar com mais temporadas. Uma ótima notícia para os fãs da série que, após o final da oitava temporada, em 2013, deixou muitos decepcionados.

Entre os personagens que estão confirmados está a irmã de Dexter, Debra Morgan, vivida pela atriz Jennifer Carpenter. Quem revelou foi o ator John Lithgow, que interpretou o assassino em série Trinity na quarta temporada, em entrevista ao Deadline. “Como todos os fãs de ‘Dexter’ sabem, vimos o fim de Trinity, então isso, por definição, significa que é um flashback. Foi maravilhoso voltar a essa gangue, incluindo Michael e Jennifer Carpenter e Clyde Phillips”, revelou o ator.

Jennifer Carpenter interpretou a irmã adotiva de Dexter, Debra, uma detetive de homicídios que usou as habilidades de seu irmão para resolver assassinatos. John Lithgow apareceu ao longo da 4ª temporada como Arthur Mitchell, o homem de família aparentemente normal, que acabou por ser o assassino Trinity. Ele foi assassinado por Dexter no final da 4ª temporada. Carpenter já havia levantado especulações sobre o retorno para o renascimento de Dexter com uma foto no set publicada em março em seu Instagram.

O ator John Lithgow revelou que teve somente uma tarde de gravações para filmar sua participação, então tudo indica que seja somente uma cena. “Eles não levam isso para uma era diferente, mas em uma parte diferente do mundo, uma parte diferente do país, e um elenco totalmente novo de personagens”, disse ele. “Há todo tipo de surpresa relacionada às primeiras temporadas da série”, finalizou.

‘Dexter’, que foi ao ar por oito temporadas no Showtime. De 2006 a 2013, a série teve como foco o bem-educado Dexter Morgan (Michael C. Hall). Durante o dia, Dexter trabalhava como analista de sangue para a polícia de Miami. À noite, ele era um serial killer, aquele que por acaso tinha como alvo outros assassinos.