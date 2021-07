Entrevista de Meghan Markle e Harry à Oprah Winfrey é indicada ao Emmy

Para o desespero da Família Real, ainda há muito a ser falado sobre a entrevista bombástica de Meghan e Harry à Oprah, que foi ao ar em março deste ano.

‘Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special’, que foi ao ar pela primeira vez nos Estados Unidos em 7 de março, foi indicada entre os cinco indicados da categoria Série de Não-Ficção ou Especial com Apresentador anunciados esta semana.

Para quem não lembra, a entrevista de Meghan Markle e do Príncipe Harry à apresentadora Oprah Winfrey caiu como uma bomba. Os dois falaram sobre o período que passaram como membros da Família Real britânica e sobre polêmicas que envolveram a família.

A grande estrela da entrevista foi Meghan, que relatou vários acontecimentos. Ela falou sobre a falta de liberdade de expressão e, inclusive, liberdade de ir e vir. Uma das revelações mais polêmicas foi o fato de ter sido silenciada pelo pessoal de relações públicas da Coroa.

Em 4 meses, Meghan Markle disse só ter saído de casa por 2 vezes. Ela disse que seus assessores não a permitiam sair de casa. Segundo eles, a mídia estava saturada de notícias dela. Ela admitiu que foi o período que mais se sentiu sozinha. Meghan foi aconselhada a “ficar calada” por um assessor real.

A Duquesa de Sussex disse que ficou chocada ao saber da notícia de que Archie não seria príncipe. Na época da gravidez, ela ficou preocupada porque ele não teria proteção especial da Coroa. Archie não tem direito ao título de acordo com as regras da monarquia britânica instituída pelo Rei Jorge V, pai da Rainha Elizabeth, há mais de 100 anos.

“Enquanto eu estava grávida nós (ela e Harry) tivemos uma conversa sobre ele não ter segurança, já que não iria receber um título”, disse ela. Pelas regras, somente quando Charles se tornasse Rei poderia dar ao neto o título de príncipe. Mas Meghan afirma que, enquanto estava esperando Archie, a Família Real discutiu uma forma de privar Archie do título permanentemente. Na mesma época, ela relata “preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele pode ser quando ele nascer”.

A entrevista de Harry e Meghan com Winfrey foi vista por mais de 17 milhões de pessoas em sua primeira exibição nos EUA e foi transmitida no Reino Unido na noite seguinte.