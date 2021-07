Leitura labial revela mensagem que príncipe Harry gritou em inauguração de Lady Di

Podcasters fizeram leitura labial do que o príncipe Harry falou e revelaram intimidade com os tios dele, os irmãos da princesa Diana.

Roberta Fiorito, uma das integrantes do podcast Royally Obsessed, fez leitura labial do que o príncipe Harry gritou durante a inauguração da estátua de Lady Di, no dia 1 de julho. Ela disse: “Eu fiz uma leitura labial de quando Harry colocou as mãos em concha sobre a boca e ele disse,‘ Você pode ver isso de longe?’ Ele gritou para suas tias e tio. Achei muito engraçado”.

Roberta e Rachel Bowie, ambas comentaristas do podcast disseram que os príncipes pareceram à vontade um com o outro no evento, que aconteceu no dia em que sua mãe faria 60 anos. Eles acrescentaram que os irmãos pareciam ter voltado no tempo.

Rachel disse: “Eu senti como se fosse o velho Harry, onde ele parece muito confortável em sua pele, muito feliz e genuíno. E William parecia o mesmo. Eles pareciam à vontade um com o outro”. Roberta completou: “Harry está tão feliz em ver seus tios e tias, o que eu achei muito fofo. O momento de tia orgulhosa de Lady Jane e Lady Sarah foi realmente doce. Isso me fez pensar sobre a influência de Charles Spencer, Sarah e Jane na vida dos irmãos”.