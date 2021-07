Onde assistir às séries indicadas ao Emmy

Anunciados ontem, os indicados ao Emmy 2021, principal prêmio da televisão americana, funcionam como um sopro de “normalidade” na indústria audiovisual depois de um ano e meio de adaptação à pandemia e de gravações pausadas. Marcado para 19 de setembro, esse é o primeiro tapete vermelho propriamente dito nesse tempo todo, com mestre de cerimônias (o comediante Cedric The Entertainer), plateia e premiados presentes.

O Metro World News fez um pequeno guia para você colocar as temporadas em dia, localizar as séries novas e escolher para quem vai sua torcida – a parte mais legal dessas premiações para quem está em casa comentando nas redes sociais. Com a Disney+, que entrou no nosso mercado no ano passado, e as recém-chegadas Paramount+ e HBO Max, o público brasileiro tem mais chances de ficar bem preparado.

Este ano, a quarta temporada de “The Crown”, da Netflix e a segunda de “The Mandalorian”, da Disney+, foram as mais indicadas, com 24 cada, incluindo categorias técnicas. Em seguida, veio a minissérie “WandaVision”, também da Disney+, com 23 nomeações.

No geral, porém, por uma indicação a HBO tirou o reinado da Netflix, que vinha se destacando nos últimos anos. Foram 130 citações produzidas pela primeira, contra 129 da segunda.

Confira onde assistir aos títulos das principais categorias do Emmy 2021.

DRAMA

“The Boys”

Indicação principal: Série de drama

Onde ver: Amazon Prime Video

“Bridgerton”

Indicações principais: Série de drama, ator em série de drama (Rege-Jean Page)

Onde ver: Netflix

“The Crown”

Indicações principais: Série de drama, atriz em série de drama (Olivia Colman e Emma Corrin), ator em série de drama (Josh O’Connor), atriz coadjuvante em série de drama (Gillian Anderson, Helena Bonham Carter e Emerald Fennell), ator coadjuvante em série de drama (Tobias Menzies)

“The Handmaid’s Tale”

Indicações principais: Série de drama, atriz em série de drama (Elisabeth Moss), atriz coadjuvante em série de drama (Madeline Brewer Ann Dowd, Yvonne Strahovski e Samira Wiley), ator coadjuvante em série de drama (O-T Fagbenle, Max Minghella e

Bradley Whitford)

Onde ver: Paramount+

“Lovecraft Country”

Indicações principais: Série de drama, atriz em série de drama (Jurnee Smollett), ator em série de drama (Jonathan Majors), atriz coadjuvante em série de drama (Aunjanue Ellis), ator codajuvante em série de drama (Michael K. Williams)

Onde ver: HBO Max

“The Mandalorian”

Indicações principais: Série de drama, ator coadjuvante em série de drama (Giancarlo Esposito), direção série de drama (Jon Favreau), roteiro série de drama

Onde ver: Disney+

“Pose”

Indicações principais: Série de drama, Mj Rodriguez (atriz em série de drama), ator em série de drama (Billy Porter)

Onde ver: as duas primeiras temporadas estão na Netflix, a terceira, que encerra a história, ainda não tem previsão de estreia

“This Is Us”

Indicações principais: Série de drama, ator em série de drama (Sterling K. Brown), ator coadjuvante em série de drama (Chris Sullivan)

Onde ver: Star Premium e Amazon Prime Video (a quinta temporada ainda não está disponível

COMÉDIA

”Black-ish”

Indicações principais: Série de comédia, atriz em série de comédia (Tracee Ross), ator em comédia (Anthony Anderson)

Onde ver: Canal Sony

“Cobra Kai”

Indicação principal: Série de comédia

Onde ver: Netflix

“Emily in Paris”

Indicação principal: Série de comédia

Onde ver: Netflix

“Hacks”

Indicações principais: Série de comédia, atriz em série de comédia (Jean Smart), atriz coadjuvante em série de comédia (Hannah Einbinder)

Onde ver: HBO Max

“The Flight Attendant”

Indicações principais: Série de comédia, atriz em série de comédia (Kaley Cuoco)

Onde ver: HBO Max

“The Kominsky Method”

Indicações principais: Série de comédia, ator em série de comédia (Michael Douglas)

Onde ver: Netflix

“Pen15”

Indicação principal: Série de comédia

Onde ver: Paramount+

“Ted Lasso”

Indicações principais: Série de comédia, ator em série de comédia (Jason Sudeikis)

Onde ver: AppleTV+

MINISSÉRIES

”I May Destroy You”

Indicações principais: Minissérie, atriz (Michaela Coel)

Onde ver: HBO Max

“Mare of Easttown”

Indicações principais: Minissérie, atriz (Kate Winslet)

Onde ver: HBO Max

“O Gambito da Rainha”

Indicações principais: Minissérie, atriz (Anya Taylor-Joy)

Onde ver: Netflix

“The Underground Railroad”

Indicação principal: Minissérie

Onde ver: Amazon Prime Video

“WandaVision”

Indicações principais: Minissérie, atriz (Elizabeth Olsen), ator (Paul Bettany)

Onde ver: Disney+