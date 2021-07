O que explica o fenômeno The Bold Type?

Lançada em 2017 nos Estados Unidos, a série The Bold Type chegou ao Brasil este ano pela Netflix e tem sido um sucesso na plataforma. A história de três amigas em Nova York que trabalham na renomada revista Scarlet lembra O Diabo Veste Prada – a base é a vida e a carreira de Joanna Coles, ex-editora-chefe da revista americana Cosmopolitan – mas só isso não basta para explicar seu sucesso.

A leveza da série pode ser uma explicação. A maior parte dos conflitos tem desfecho positivo ao fim de cada episódio, ainda que os problemas enfrentados pelas personagens tenham relação com a vida aqui fora na pandemia, como mudança de carreira, desemprego, saúde e relacionamentos. Em algum momento das quatro temporadas, o espectador provavelmente se sentirá representado de alguma forma; a série aborda temas da atualidade, como machismo e xenofobia, com um tom afirmativo que edifica.

Recentemente, o último episódio da quinta temporada foi exibido nos Estados Unidos, marcando o final de The Bold Type. Apesar do encerramento, os fãs brasileiros ainda vão esperar um pouco, já que a última parte ainda não tem data de estreia definida no Brasil e, por enquanto, somente quatro temporadas estão disponíveis na Netflix. Como uma boa série-conforto, The Bold Type induz a ver e rever sem moderação, seja por seus temas atuais e atemporais, seja pela disposição de descomplicar a vida.

FRASE DA SEMANA

“Obviamente, ele é feito de três almofadas descartadas costuradas com alguns olhos. Às vezes eu estava fazendo uma cena e você pensava… Acho que terminamos. Estamos seguindo em frente e de repente alguém diz, ‘Espere um segundo! Temos que tirar do crocodilo.’”

Tom Hiddleston conta como foi atuar com um crocodilo virtual em Loki

NERDÔMETRO

Sobe –

“Pose reconhecida”: A atriz Mj Rodriguez se torna a primeira pessoa trans a ser indicada a melhor atriz no Emmy, pela terceira e última temporada de Pose

Desce – Piscou, perdeu: O ator Don Cheadle deve ter quebrado algum recorde, pois foi indicado a melhor coadjuvante no Emmy por ter aparecido em 98 segundos da série Falcão e o Soldado Invernal