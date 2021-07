[HORROR] Criador de ‘A Maldição da Mansão Bly’ produzirá nova série de terror para a Netflix

A informação foi divulgada pelo Games Radar. Ele vai retomar a sua parceria com o roteirista Trevor Macy para escrever uma nova trama assustadora.

Mike Flanagan, criador de ‘A Maldição da Residência Hill’ e de ‘A Maldição da Mansão Bly’ vai produzir uma nova série de terror para a Netflix. A série ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento, com Flanagan e Macy planejando produzir e co-escrever um piloto baseado na HQ ‘Something is killing the kids’, escrita por James Tynion IV e ilustrada por Werther Dell’Edera. A história gira em torno de uma adolescente com um gosto por matar monstros que caçam crianças.

Na HQ, a trama se desenrola quando as crianças de Archer’s Peak começam a desaparecer. A maioria delas nunca retorna. Enquanto isso, os desaparecimentos são relacionados com histórias de criaturas aterrorizantes que vivem nas sombras. A única esperança de encontrar e eliminar a ameaça é a chegada de um estranho misterioso, que acredita nas crianças e afirma ver o que elas podem ver. O nome dela é Erica Slaughter. Ela mata monstros.

A série parece interessar a Netflix após o sucesso de ‘A Maldição da Residência Hill’ e de ‘A Maldição da Mansão Bly’. Antes do lançamento da HQ ‘Something is killing the kids’, em setembro de 2019, a antecipação do pré-lançamento gerou tanto interesse que a HQ mudou de uma série limitada para uma contínua. A história de Erica ressoou com o público em todo o mundo, foi traduzida para 10 idiomas e também recebeu uma indicação para o prêmio Eisner de Melhor Nova Série em 2020.