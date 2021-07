Grey’s Anatomy: Esta é a história triste que terá uma reviravolta no último episódio

Atenção: além de falarmos sobre a exibição 17×16 de Grey’s Anatomy que foi ao ar ontem (13) no Brasil, alertamos que este conterá detalhes da exibição 17×17. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Continuando:

Ontem os fãs brasileiros finalmente conseguiram conferir o penúltimo episódio da 17ª temporada de Grey’s Anatomy e embora esta exibição tenha trazido momentos felizes, uma situação marcou o seu final: a recusa no processo de adoção de Luna. Vamos entender melhor?

Jo sofreu bastante

Não é segredo para ninguém a proximidade e afeto que Jo Wilson (Camilla Luddington) criou com Luna e como passo final, a médica resolve adotá-la, mas ela não contava com um detalhe: devido ao seu histórico, o processo foi negado. Confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube que mostra o momento em que a médica recebe a resposta e caso queira, não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

Mas esta história não termina aí! ALERTA DE MUITO SPOILER

Se você é do time que ama um bom spoiler, prepare o coração, pois a partir daqui te adiantaremos todos os detalhes do que acontecerá com esta história no episódio 17×17.

Então vamos lá!

Insatisfeita com a decisão anunciada anteriormente, Wilson pede a ajuda de Link (Chris Carmack) para conseguir adotar a pequena Luna e embora esta ação tenha seus impactos [estamos falando do casal Amelink], no final, tudo acaba dando certo.

Mas há um ponto bastante importante nessa história. Confira abaixo todos os detalhes:

Embora a adoção de Luna tenha tido sucesso, começava a parte mais difícil: transferir a guarda da bebê para Jo. Para isso, a médica precisou pagar um advogado bastante caro e como não tinha recursos, vendeu suas ações do hospital para Tom Koracick (Greg Germann) ;

; Podemos somente adiantar que uma personagem não gostou muito dessa novidade [da venda das ações], mas que a decisão se mantém.

E é claro que não podemos deixar de compartilhar com você o momento em que Jo e Luna chegam em casa. Separou sua caixa de lencinhos? Então assista abaixo. (Caso não consiga visualizar o vídeo, acesse o link).

Quer assistir ao último episódio? Dessa forma você poderá!

Para conferir o episódio 17×17 no Brasil é necessário que você conte com um plano de TV por assinatura e que contemple a Sony Channel em sua grade de programação. A próxima exibição será transmitida na terça-feira, 20-07-2021, às 21h.

