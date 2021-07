Daniel Radcliffe poderia ser o próximo Wolverine? Saiba tudo

Uma arte feita por um fã no Twitter revelou como Daniel Radcliffe seria no papel de Wolverine. Imagem foi resgatada em meio a postagem enigmática de Hugh Jackman.

Provavelmente você se lembra de Daniel Radcliffe na pele do bruxo mais famoso dos cinemas. O ator, que começou a carreira muito cedo na pele de Harry Potter, na saga que arrecadou milhões nos anos 2000 e se concluiu somente após oito filmes, levou Daniel do anonimato ao estrelato. Quando terminou seu papel nos cinemas, em 2011, Daniel não fez mais papéis de destaque à altura de Harry Potter, afinal isso é muito difícil.

Porém, o atual visual do ator tem inspirado os fãs ao redor do mundo a imaginarem Daniel em papéis icônicos. Uma arte feita por um fã no Twitter revelou que Daniel poderia viver Wolverine nos cinemas.

A postagem é do usuário @BossLogic e é datada de 2019, mas ainda se mantém hoje. É uma visão de perto de Daniel Radcliffe como Logan/ Wolverine com um estilo que lembra o personagem de Hugh Jackman, mas também com algumas diferenças.

This one is for everyone that tagged me in this today 🙂 – Daniel Radcliffe #wolverine @RealHughJackman #xmen pic.twitter.com/pqAyhzAefZ — BossLogic (@Bosslogic) February 11, 2019

Leia mais sobre filmes e séries:

Bem longe do visual de Harry Potter, Daniel prova que pode ficar bem também com um visual muito mais áspero e rasgado. “Eu acho que é totalmente possível enquanto ele segue em sua carreira, que viu assumir uma série de papéis muito diferentes que se concentrou em se distanciar dos dias de Harry Potter de outrora. Dito isso, houve rumores sobre ele um dia voltando à parte icônica de uma versão cinematográfica de O Filho Amaldiçoado”, disse o colunista Doug Norrie, da Giant Freak in Robot.

Atualmente, Daniel está na série da TBS ‘Miracle Workers’, que é uma antologia de comédia baseada nas obras de Simon Rich e já está na terceira temporada. Além disso, Daniel está filmando ‘Lost City of D’, que também é estrelado por Sandra Bullock, Channing Tatum e Brad Pitt.