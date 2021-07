Dado Dolabella pede desculpa após Luana Piovani lembrar agressão: ‘me envergonho’

Dado Dolabella usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para pedir desculpas após Luana Piovani relembrar agressão que sofreu dele. Em 2008, o ator foi acusado pelo crime de lesão corporal, cuja pena pode chegar a 3 anos de detenção. Segundo o Ministério Público, na ocasião, Dolabella estaria alcoolizado e teria derrubado Luana com uma bofetada.



Ele teria ainda segurado a atriz pelos braços, sacudindo-a, como comprovou o laudo de exame de corpo de delito feito por ela.



As agressões só cessaram após a intervenção dos seguranças e de outras pessoas, inclusive de Esmeralda de Souza, camareira de Luana, que teve o braço quebrado.

Nesta terça-feira, 13, Luana Piovani comentou o caso de violência doméstica sofrida por Pamella Holanda, que foi espancada por DJ Ivis em frente a filha do casal. “Fico feliz em ver as mulheres se unindo e denunciando pois, quando eu fui agredida, não tinha campanha e nem Instagram. O agressor, 6 meses depois, ganhou um reality e as mulheres diziam ‘vem bater em mim'”, escreveu nos stories do Instagram.



Na rede social, um internauta perguntou a Dado: “E aquele tapa na cara da Piovani?”. E o ator escreveu: “Fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas principalmente daquilo que fazemos com nossos erros”, iniciou o texto.



Dado Dolabella fez questão de publicar um print da longa resposta que deu ao seguidor, aproveitando para esclarecer como essa situação o levou a deixar de consumir carne: “Me envergonho muito, perdi a cabeça, um dos motivos que também me fizeram decidir ser vegano, ser menos impulsivo, reativo, violência é energia, a mesma inferida é a mesma exalada, assim como me envergonho também de um dia já ter transformado inocentes em fezes, pagado para matarem por mim. Cada inocente, cada vida”.



Ao falar de perdão, o ator explicou que, na visão dele, antes de mais nada, cada pessoa que cometeu um erro precisa se perdoar. “Precisamos nos transmutar e sem o perdão não transmutamos. Nos perdoar pelos nossos erros, perdoar o próximo e nos permitir encontrar um caminho melhor”.



Em uma linha, no fim do texto, Dolabella marcou o perfil da ex e escreveu: “Luana, sinto muito! Me perdoe! Eu te amo! Sou grato! Muita paz na sua caminhada”.